Quem saiu do Masterchef: Cíntia é eliminada - 17/10

Cíntia foi quem saiu do Masterchef nesta terça-feira, 17. A chef não conseguiu impressionar os jurados e perdeu a disputa na etapa eliminatória para Moisés, que segue na competição. Ainda restam sete participantes na luta pelo título de melhor chefe profissional de 2023.

Quem foi eliminado do Masterchef?

A participante Cíntia deixou a cozinha do Masterchef Profissionais 2023 no quinto episódio da temporada. No episódio exibido nesta terça, os competidores trabalharam em equipe para elaborar um prato principal e uma sobremesa inspirados na culinária mineira para 200 funcionários da usina ArcelorMittal. A prova foi realizada no município de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e também contou com algumas regras obrigatórias, como o uso da brasa nas duas receitas.

Como é de costume em provas em equipe, o caos reinou na cozinha, mas ambos os times conseguiram entregar o que foi proposto. Os cozinheiros também contaram com a ajuda de ex-participantes mineiros do programa, incluindo Helton, da 6ª temporada, Larissa e Bruno, da 9ª temporada, e Luma e Dielen, da 10ª temporada. Na primeira etapa, venceu a equipe azul.

Os perdedores disputaram a prova eliminatória, na qual tiveram que preparar uma iguaria que incluísse um produto embutido como destaque. Também era obrigatório que eles usassem peixes e frutos do mar. Os melhores pratos da etapa foram de Bárbara e Vinicius, que ganharam destaque e logo subiram do mezanino. O classificado melhor entre eles pelos jurados foi Vinicius.

Já Cíntia e Moíses fizeram os piores pratos da rodada e ficaram sob risco de eliminação. Os jurados decidiram salvar Moíses, que ganhou uma nova chance.

Na semana que vem, os seis participantes restantes disputam uma vaga no top 5. A temporada já entra na reta final nos próximos episódios. O vencedor do Masterchef Profissionais 2023 leva o prêmio de R$ 300 mil no cartão Pão e 300 mil pontos Stix para trocar por prêmios, além de um conjunto de premium de panelas, um curso profissional de sommelier de cervejas, home bar completo, utensílios e eletrodomésticos de cozinha e o famoso troféu.

Nas edições anteriores, venceram o programa: Dayse Paparoto (1ª temporada), Pablo Oazen (2ª temporada), Rafael Gomes (3ª temporada) e Diego Sacilotto (4ª temporada).

Essa é a segunda temporada do Masterchef neste ano. No primeiro semestre, o público acompanhou a 10ª edição com cozinheiros amadores, vencida por Ana Carolina. O programa com aspirantes a chefes deve retornar para mais uma edição no próximo ano, enquanto a disputa com profissionais ainda não tem previsão para uma nova temporada.

Quem já foi eliminado do Masterchef Profissionais 2023?

Ao longo da temporada, seis participantes já foram eliminados. Também ocorreu uma desclassificação por não cumprir regras obrigatórias de uma das provas. Vale lembrar que apenas dois competidores chegam até a grande final e concorrem aos prêmios.

1ª semana: três participantes deixaram a competição logo no primeiro episódio. Rebeca, Keila e Eduardo foram eliminados da cozinha após cometerem grandes erros na execução dos pratos. Rebeca fez uma canja, mas os pés de galinha estavam um pouco crus; Keila errou na textura do purê, e Eduardo foi considerado um líder fraco durante a prova em equipe.

2ª semana: Tarek deixou o Masterchef Profissionais 2023 ao surpreender negativamente os jurados na prova dos tomates. Os chefes não gostaram da sobremesa que incluiu água de cebola na gelatina.

3ª semana: Bruna foi eliminada no terceiro episódio. O tournedos rossini molecular preparado por ela não agradou os chefes.

4ª semana: Bruno foi embora da competição depois de preparar um trio de entradas com fígado de pato, pulmão bovino e timo de boi, mas um dos pratos estava com miúdo cru.

Desclassificação: Raquel foi desclassificada do Masterchef Profissionais 2023 no quarto episódio. A participante deveria fazer um prato que tivesse obrigatoriamente cérebro de boi, mas trocou acidentalmente a peça pelo coração bovino.