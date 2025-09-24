Quem saiu do Masterchef Confeiteiros: Wagner é eliminado
Veja quem segue nessa disputa
Nesta terça-feira, 23 de setembro, quem saiu do Masterchef Confeiteiros foi Wagner. A decisão do terceiro episódio coube a Diego Lozano, Erick Jacquin e Helena Rizzo
Wagner é eliminado do Masterchef
Na primeira prova da noite, os jurados Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin colocaram os confeiteiros à prova com cinco grandes clássicos da confeitaria mundial: paris-brest, schuss aux fruits, success tart, charlotte e moka. Os participantes precisaram reproduzir cada detalhe dessas sobremesas icônicas para impressionar o trio de especialistas.
Na etapa eliminatória, a tensão tomou conta da cozinha com uma missão inédita. Os competidores receberam preparos que haviam dado errado – chantilly talhado, bolo solado e creme inglês passado – e tiveram que transformá-los em novas criações. Técnica, criatividade e sangue-frio foram essenciais para reverter os erros e apresentar sobremesas surpreendentes.
Ao final, apenas os confeiteiros que conseguiram brilhar seguiram na disputa, enquanto o autor da sobremesa com mais falhas se despediu da competição.
Participantes do Masterchef Confeiteiros 2025
ALINE GONÇALVES – eliminada
ITALO ANDRADE
JOHNLEE
JULIA ABDUCH – eliminada
JULIANA BRAGA
JÉSSICA PAIVA – eliminada
LEO SALLES
LETÍCIA MOMMA
LUCAS CONSTANTINI – eliminado
LUIZA VILHENA
MARINA QUEIROZ
NATAN MONTENEGRO
RAMIRO BERTASSIN
WAGNER NASCIMENTO – eliminado
O próximo episódio do programa será na terça-feira, dia 1 de outubeo. O MasterChef Confeiteiros é exibido às terças-feiras às 22h30 (de Brasília) na Band TV, com transmissão simultânea na internet, no band.com.br e em Bandplay.
Aos domingo, às 16h, tem reprise do programa na Band TV, em Band.com.br e no Bandplay. Toda quarta-feira, o episódio da semana fica disponível no canal do Youtube oficial do programa;