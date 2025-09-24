Cinema & TV

Quem saiu do Masterchef Confeiteiros: Wagner é eliminado

Veja quem segue nessa disputa

Escrito por Anny Malagolini
Quem saiu do Masterchef Confeiteiros

Nesta terça-feira, 23 de setembro, quem saiu do Masterchef Confeiteiros foi Wagner. A decisão do terceiro episódio coube a Diego Lozano, Erick Jacquin e Helena Rizzo

Wagner é eliminado do Masterchef

Na primeira prova da noite, os jurados Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin colocaram os confeiteiros à prova com cinco grandes clássicos da confeitaria mundial: paris-brest, schuss aux fruits, success tart, charlotte e moka. Os participantes precisaram reproduzir cada detalhe dessas sobremesas icônicas para impressionar o trio de especialistas.

Na etapa eliminatória, a tensão tomou conta da cozinha com uma missão inédita. Os competidores receberam preparos que haviam dado errado – chantilly talhado, bolo solado e creme inglês passado – e tiveram que transformá-los em novas criações. Técnica, criatividade e sangue-frio foram essenciais para reverter os erros e apresentar sobremesas surpreendentes.

Ao final, apenas os confeiteiros que conseguiram brilhar seguiram na disputa, enquanto o autor da sobremesa com mais falhas se despediu da competição.

Participantes do Masterchef Confeiteiros 2025

ALINE GONÇALVES – eliminada

ITALO ANDRADE

JOHNLEE

JULIA ABDUCH – eliminada

JULIANA BRAGA

JÉSSICA PAIVA – eliminada

LEO SALLES

LETÍCIA MOMMA

LUCAS CONSTANTINI – eliminado

LUIZA VILHENA

MARINA QUEIROZ

NATAN MONTENEGRO

RAMIRO BERTASSIN

WAGNER NASCIMENTO – eliminado

O próximo episódio do programa será na terça-feira, dia 1 de outubeo. O MasterChef Confeiteiros é exibido às terças-feiras às 22h30 (de Brasília) na Band TV, com transmissão simultânea na internet, no band.com.br e em Bandplay.

Aos domingo, às 16h, tem reprise do programa na Band TV, em Band.com.br e no Bandplay. Toda quarta-feira, o episódio da semana fica disponível no canal do Youtube oficial do programa;

