Quem saiu do No Limite 2023: Guilherme foi eliminado

Quem saiu do No Limite 2023: Guilherme foi eliminado

Guilherme teve o maior número de votos na edição do No Limite hoje, 1 de agosto de 2023, após uma disputa acirrada disputa com Claudio Heinrich. O participante encontrou Fernando e descobriu que está no Ocuïride e terá uma segunda chance no jogo. A próxima edição será na quinta-feira, 3.

Os eliminados Dedé e Simoni também ganharam uma nova chance no reality. O trio deve disputar uma nova prova e um deles retorna a competição. Paulinho Vilhena desistiu.

Guilherme lê o pergaminho e vai para o acampamento Ocuiride lutar por uma nova chance no jogo! 🔥 #NoLimite pic.twitter.com/OcNZdPdbKv — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 2, 2023

Quem foi a vencedora do primeiro No Limite?

Quem continua No Limite 2023?

Lista de participantes do No Limite: Amazônia 2023:

1 - Amanda, 34 anos - Natural do Paraná e mora em Santa Catarina (empresária e palestrante)

2 - Carol Nakamura, 40 anos - Rio de Janeiro (ex-bailarina do Faustão, atriz e influencer)

3 - Claudio Heinrich, 50 anos - Rio de Janeiro (ator, apresentador e instrutor de jiu-jitsu)

4 - Dedé, 45 anos - São Paulo - (paratleta de ciclismo e faixa preta de jiu-jitsu)

5 - Euclides, 37 anos - Natural da Bahia, mora em São Paulo (atleta profissional de MMA)

6 - Fulý, 25 anos - Natural do Rio de Janeiro, mas mora em São Paulo (trabalha com produção audiovisual)

7 - Greiciene, 32 anos - Rio de Janeiro (operadora de telemarketing)

8 - Guilherme, 27 anos - Rio de Janeiro (dançarino, ator, modelo e fotógrafo) - ELIMINADO

9 - Marcus, 24 anos - Goiás (vaqueiro, peão de rodeio e domador)

10 - Mônica Carvalho, 52 anos - Rio de Janeiro (atriz e roteirista) - ELIMINADA

11 - Raiana, 30 anos - Bahia (professora de educação física)

12 - Paulinha, 30 anos - São Paulo (assistente social)

13 - Paulo Vilhena, 44 anos - São Paulo (ator e cantor) - ELIMINADO

14 - Pipa, 52 anos - Rio Grande do Sul (chef de confeitaria e vice-campeã do No Limite 2000) - ELIMINADA

15 - Simoni, 37 anos - Rio Grande do Sul (ex-atleta e campeã mundial de muay thai)

Como funciona o No Limite?

O No Limite é um reality show totalmente gravado, que vai ao ar às terças e quintas logo após a novela Terra e Paixão, na faixa das 22h30, horário de Brasília.

Os participantes são divididos em duas tribos e ficam acampados em um lugar rústico, e precisam competir por itens que melhoram a sobrevivência no local, como fogo, itens de higiene pessoal e alimentos que vão além do básico. Quem perde essa prova precisa se virar com o que há no acampamento.

É realizada também a prova da imunidade. O grupo que vencer está livre da eliminação naquele episódio. Os perdedores vão para o portal da eliminação e devem escolher um jogador entre eles para deixar o programa.

Nesta fase, não há votação popular. São os próprios participantes que devem votar entre si e escolher o eliminado da vez. O público escolhe apenas o vencedor da temporada na grande final.

Essa é a sétima temporada do reality de sobrevivência, que foi ao ar em 2000, duas vezes em 2001, 2009 e voltou em 2021 com a participação de ex-BBB's.