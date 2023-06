Protagonista vivida por Barbara Reis tem se desesperado com sequestro do filho.

A personagem de Barbara Reis tem vivido dias de horror na novela das 9. O filho de Aline foi sequestrado por ordem de Antônio (Tony Ramos) e a mocinha até se humilhou para o rival na tentativa de conseguir o pequeno João (Matheus Assis) de volta. O fim do mistério está próximo, mas quem vai achar o filho de Aline em Terra e Paixão?

Caio é quem vai achar o filho de Aline em Terra e Paixão

Quase um anjo da guarda na vida de Aline, Caio é quem vai achar o filho de Aline e livrar João das garras de Ramiro (Amaury Lorenzo), o capanga de Antônio. Os resumos da novela já adiantaram que o personagem de Cauã Reymond vai bolar um plano para conseguir seguir o sequestrador até o esconderijo em que está o filho de Aline. A cena deve ser exibida entre quinta e sexta-feira, 16 e 17 de junho, respectivamente.

Como sabe a índole do pai e tem noção de que é Ramiro quem comete as maiores atrocidades ordenadas pelo patrão, Caio vai até o bar de Cândida (Susana Vieira), que agora é comandado por Berenice (Thati Lopes), para conversar com Kelvin (Diego Martins). Ele perguntará sobre o paradeiro de João, mas é claro que não conseguirá as respostas que procura.

O primogênito de Antônio La Selva vai perseguir Ramiro pelo local, mas o bandido conseguirá escapar do faro de Caio. Porém, não por muito tempo. Depois que Ramiro se esconder no bar com a ajuda de Kelvin e Berenice, o capanga deixará o local para voltar ao esconderijo que tem mantido o filho de Aline. Mal sabe ele que Caio estará de tocaia do lado de fora do bar e assim conseguirá seguir o sequestrador.

Quando chegar ao lugar em que João está escondido, Caio surpreenderá o funcionário do pai e os dois acabarão em uma luta corporal. Ramiro ameaçará usar sua arma contra o filho do patrão, mas Caio sairá vitorioso do embate e conseguirá recuperar João.

Herói do momento, Caio chegará com o filho de Aline na casa da protagonista vivida por Barbara Reis, que chorará muito e encherá o menino com abraços e beijos. Jonatas (Paulo Lessa) vai sugerir que eles chamem a polícia, mas Caio informará que não vai denunciar Ramiro, para não ter ainda mais problemas com o pai.

Além disso, Caio pedirá que Aline não denuncie o pai e a mocinha vai optar por não ir contra o poderoso fazendeiro. Após o susto de quase perder o filho, Aline afirmará que medo de Antônio e do que ele é capaz, por isso não irá até a polícia da cidade de Nova Primavera.

Em gratidão, Aline convidará o apaixonado Caio para um jantar de agradecimento pelo resgate de João na novela Terra e Paixão.

Aline vai ficar com Caio?

Que Caio ama Aline não é segredo para ninguém. O próprio rapaz declarou seu amor pela moça na trama, mas ela negou as investidas e ofereceu apenas sua amizade ao personagem de Cauã Reymond. No entanto, isso não impedirá o rapaz de se declarar mais uma vez. Caio dirá tudo o que está em seu coração nos próximos capítulos, depois que a protagonista convidá-lo para o jantar de agradecimento pelo resgate de seu filho.

Porém, isso não será suficiente para que os dois fiquem juntos - pelo menos não por enquanto. Os resumos de Terra e Paixão indicam que Daniel (Johnny Massaro) continuará empenhado em tentar se casar com a mocinha, que no momento só tem olhos para ele.

Além disso, a situação da dupla irá piorar no futuro da novela. Antônio cogitará entregar sua sucessão para Daniel, o que deixará um clima tenso entre ele e Caio, o que piorará ainda mais quando o personagem de Reymond descobrir que seu irmão ama a mesma mulher que ele.

Segundo apurou a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, após a morte de Daniel na trama - que sofrerá um acidente de carro após uma briga feia com Caio - servirá para afastar Caio de Aline. Tanto a mocinha quanto a família do rapaz culparão o primogênito pela morte do personagem de Johnny Massaro. Durante este período de luto, Aline acabará envolvido com Jonatas (Paulo Lessa).

