O corte de cabelo de Debora Ozório, a Petra de Terra e Paixão

O cabelo da Petra em Terra e Paixão, interpretada pela atriz Debora Ozório, está fazendo sucesso entre os internautas. A artista passou por uma transformação radical para interpretar a jovem viciada em remédios tarja pretas e arranca elogios dos espectadores, que querem saber qual o corte e segredo das madeixas da personagem.

Ao DCI, a cabeleireira Talita Generoso explicou que se trata de uma releitura de um corte bastante usado nos anos 70 e 80, o pigmaleão.

Qual o corte do cabelo da Petra em Terra e Paixão?

O corte de cabelo usado pela atriz Debora Ozório em Terra e Paixão se chama shaggy hair. "Consiste em ter bastante camadas na parte de cima do cabelo, no topo e no meio, e deixar o comprimento um pouco mais longo. Ela também inseriu uma franja para compor o estilo", explicou a cabeleireira.

Esse corte, que fez sucesso há mais de três décadas, voltou a ser tendência nos últimos anos, ganhando uma releitura. Para cada pessoa, precisa ser estilizado. O shaggy hair também demanda alguns cuidados, principalmente se vem acompanhando de uma franja mais curta. "Ele precisa de uma manutenção mensal, pelo menos na franja, e a cada dois meses é preciso refazer o corte para sempre manter essas camadas aparentes e visíveis", explicou.

Em pessoas com cabelos cacheados e crespos, a finalização consiste em amassar e separar os cachos para definir bem as camadas. Já para quem tem cabelos lisos, é preciso fazer baby liss para que essas camadas fiquem mais visíveis. "Pode ver que o cabelo da Petra em Terra e Paixão tem uma textura mais ondulada. Ela só finaliza naturalmente e deixa secar. Hoje nós estamos direcionando os clientes para serem mais naturais possíveis", afirmou.

Além de mudar o corte, a atriz também precisou tingir as madeixas, passando do castanho claro para um tom mais escuro. Em entrevista ao Gshow, em maio deste ano, a intérprete de Petra revelou que essa foi a primeira vez que mudou a cor dos fios.

"Foi a primeira vez em que eu mexi no meu cabelo na cor. Já tinha feito corte, mas também nenhum corte tão ousado - acho que esse foi o mais ousado que eu fiz (...). Foi muito interessante, estou curtindo mundo, e foi a primeira vez que mudei radicalmente pra uma personagem", disse.

Debora Ozório cortou o cabelo com Neadro Ferreira, que também já atendeu outras celebridades como Vanessa Giácomo, Iza, Alessandra Negrini, entre outras famosas.

Essa é a primeira novela das nove de Ozório. Anteriormente, a atriz esteve em "Além da Ilusão" (2022), "Gênesis" (2021), "Espelho da Vida" (2018) e "Totalmente Demais" (2015).

Outras famosas já usaram o shaggy hair

O shaggy hair também já foi muito utilizado por famosas brasileiras e celebridades estrangeiras nos últimos anos, com franja ou sem.

No Brasil, as atrizes Klara Castranho e Bruna Marquezine foram duas das famosas que também aderiram ao corte. A estrela de "Besouro Azul", que tem o cabelo ondulado naturalmente, optou por um estilo com franja. Outras estrelas que também tem o cabelo cacheado, como Juliana Paes e Gleici Damasceno, adotaram o corte.

Entre as atrizes de cabelo liso que seguiram a tendência do momento está a atriz Camila Queiroz e a influenciadora digital Amanda.

Entre as gringas, a cantora Taylor Swift aderiu ao corte em 2019, assim como outras famosas americanas seguiram o estilo nos últimos anos como Zendaya, Cara Delevigne e Debby Ryan.

