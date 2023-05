Como Daniel da novela Terra e Paixão morre?

Daniel morrerá na novela Terra e Paixão o público já sabe, conforme adiantado pelo DCI. Mas o que os noveleiros agora querem saber é como será a despedida do herdeiro de Antônio La Selva (Tony Ramos) da trama. Os detalhes da morte do personagem já foram revelados!

Daniel sofrerá grave acidente em Terra e Paixão

Daniel sofrerá um acidente de carro e não resistirá aos ferimentos, segundo apurou a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV. A trama será desenvolvida mais para frente na novela Terra e Paixão e ainda não aparece nos resumos da emissora.

De acordo com as informações da colunista, Daniel estará irado e dirigindo a toda velocidade na cena, por isso baterá em um árvore na estrada, resultando em um acidente terrível. A tragédia acontecerá depois que o advogado protagonizar uma briga feia com o meio-irmão Caio (Cauã Reymond) por causa de Aline (Barbara Reis). Neste ponto da história, a dupla já saberá que ama a mesma mulher e estarão em guerra.

Após a morte de Daniel, Caio se sentirá culpado e será penalizado pela família, que ficará totalmente contra ele. Aline também vai virar as costas para o personagem de Cauã Reymond depois que descobrir sobre a briga dos irmãos e o acidente do amado. Ela cortará laços com Caio e acabará se envolvendo com Jonatas (Paulo Lessa), que já é apaixonado pela viúva na trama.

Petra vai virar vilã por causa da morte do irmão

Outra informação revelada pela coluna de Carla Bittencourt é que Petra será muito afetada pela morte de Daniel. A jovem interpretada por Debora Ozório se transformará e virará uma grande vilã na trama.

Petra culpará Caio pela morte do irmão e também Aline, já que a mocinha é a causa entre a briga dos herdeiros e continua sendo dona do coração de Caio, a quem ela tentará destruir. A agrônoma vai sabotar a personagem de Barbara Reis e causará um incêndio que acabará com a colheita da protagonista. Além disso, fará de tudo para derrubar o irmão mais velho e ficar com a grana e poder da família.

Quem já morreu e quem ainda vai morrer em Terra e Paixão

Daniel não é único a se despedir da trama de Walcyr Carrasco. Outros personagens tiveram os dias contados na história e partiram dessa para melhor.

Agatha: mãe de Caio, a personagem de Bianca Bin faleceu no parto e apareceu na novela Terra e Paixão apenas em cenas de flashback.

Samuel: papel de Ítalo Martins, o personagem faleceu logo no primeiro capítulo de Terra e Paixão. Ele era casado com Aline e foi vítima de um plano de Antônio.

Isabel: interpretada por Yasmin Gomlevsky, Isabel é uma jornalista que aparece na trama da novela como uma amiga antiga de Aline. A personagem trai a mocinha quando vai até Antônio para chantageá-lo com informações que adquiriu com a protagonista, mas acaba morta devido a uma emboscada do capaz do fazendeiro, Ramiro (Amaury Lorenzo).

Cândida: a personagem de Susana Vieira morre antes de conseguir contar o segredo de Agatha para Antônio. Já com a saúde debilitada, durante uma conversa com o ricaço ela fica sem ar e acaba morrendo. Antes de falecer, consegue entregar para Caio uma caixa com provas sobre o passado de Irene.

Daniel: o personagem de Johnny Massaro vai morrer no futuro da novela em um grave acidente de carro após discutir com Caio.

