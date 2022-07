Quem vai ganhar a sela de prata na novela Pantanal 2022

Jove, José Lucas e Tadeu terão que disputar a sela do velho Joventino

José Leôncio (Marcos Palmeira) promoveu uma competição entre seus filhos para decidir quem vai ganhar a sela de prata na novela Pantanal. Os três rapazes precisariam competir em uma raia, e o vencedor seria o dono do cobiçado item do velho Joventino (Irandhir Santos).

Quem vai ganhar a sela de prata na novela Pantanal: Jove, José Lucas ou Tadeu?

Tadeu (José Loreto) é quem vai ganhar a sela de prata na novela Pantanal, mas a competição entre eles não acontece. O filho de Filó (Dira Paes) aceita ficar com o item após seus irmãos perderem o interesse na disputa.

Depois que José Leôncio anuncia a disputa, os três ficam dispostos a competir pela sela de prata. Jove (Jesuíta Barbosa) até começa a treinar para conseguir vencer os irmãos. Tadeu também fica obcecado pelo item e despreza Jove, pois acredita que o rapaz não tem condições de ser o campeão da raia.

No entanto, Tadeu é o único que sustenta o interesse pela sela de preta ao longo da trama. José Lucas é o primeiro a deixar a competição, pois acredita não ser digno de ficar com o item. Ele já até disse que é Tadeu quem vai ganhar a sela de prata na novela Pantanal, pois é o que mais merece.

Depois, é a vez de Jove desistir de ficar com o item. O filho de Madeleine (Karine Teles) deixa a competição para trás ao focar em ajudar seu pai a tocar os negócios e também por causa de seu relacionamento com Juma (Alanis Guillen), que já passou por várias crises.

Com a desistência de Jove e José Lucas, Tadeu aceita ficar com a sela de prata para si. Quem não gosta da decisão dos filhos é José Leôncio, que queria ver os três competindo. No entanto, ele aceita o veredito de seus filhos.

Apesar de Tadeu ter ficado com o item, ele não cuidará da fazenda sozinho. O rei do gado deixará os seus negócios para seus três filhos, que tocarão a empresa após sua morte.

Tadeu é filho de José Leôncio?

Tadeu fica com a sala de prata mesmo não sendo filho de José Leôncio. Filó já disse que o rapaz não é herdeiro do rei do gado, mas depois voltou atrás em sua decisão.

“Eu nunca lhe menti em toda minha vida, filho!”, dirá Filó. “Eu sô filho do pai ou num sô, mãe? Eu quero sabê a verdade!”, insistirá Tadeu. “Se ocê qué a verdade, Tadeu… A verdade é que ocê num é filho dele! Mas ocê sarvô a vida dele!” , entregará ela.

O peão ficará completamemte chocado com a revelação e questionará o motivo pelo qual Filó mentiu. “Porque o teu pai tinha perdido a vontade de vivê quâno a dona Madalena levô o Joventino daqui. Foi só por isso que eu confessei que ocê era filho dele…”, explicará a dona de casa.

Porém, ela voltará atrás na confissão e voltará a dizer que José Leôncio é sim o pai do jovem. A cozinheira dirá que só disse aquilo pois era o que o filho queria ouvir e pede para que um raio caia na sua cabeça caso ela estiver mentindo. Tadeu será convencido pela mãe que é herdeiro sim do rei do gado.

O peão só descobre de fato que não é filho de José Leôncio no final da trama. Ele escuta uma conversa entre Filó e José Leôncio, na qual o fazendeiro disse que sempre soube que o peão não era seu herdeiro. “Você é o único pai que ele teve, Zé. O que me preocupa é o jeito que, às vezes, você fala com ele. Morro de medo que meu Tadeuzinho descubra que você não é o pai dele”, diz a dona de casa. Depois de descobrir quem vai ganhar a sela de prata na novela Pantanal, leia também: Marcelo é filho de Tenório em Pantanal ou Guta poderá viver romance?

