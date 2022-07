Maria Bruaca Pantanal 1990 final: relembre desfecho

Maria Bruaca esteve presa ao casamento com Tenório durante anos. Ao descobrir que o marido escondia uma outra família, a mulher se rebelou e passou a trair o marido com os peões de sua fazenda. A relação de Bruaca com Alcides vai além de uma paixão passageira, o que a coloca em perigo e na mira de Tenório. Porém, ela continua com o amante mesmo assim. Qual Maria Bruaca Pantanal 1990 final? Personagem tem final feliz, mas não antes de sofrer bastante.

O que acontece com Maria Bruaca Pantanal 1990 final?

No final da novela Pantanal de 1990, Maria Bruaca conquista um final feliz ao lado de Alcides. Após Tenório ser morto, o novo casal deixa o Pantanal e se muda para o Sarandi, no Paraná, terra natal de Alcides.

Porém, esse final feliz não vem com facilidade para o casal, que sofre muito nas mãos de Tenório antes do desfecho do folhetim. Para quem não lembra, a trama de Maria Bruaca e Alcides na reta final de Pantanal é marcada por muita angústia e sangue. Os dois são vítimas de Tenório, que resolve se vingar da dupla por causa da traição.

O vilão sequestra o casal e os leva para a tapera de Juma, que está desocupada. Por lá, ele comete maldades e diz que vai castrar Alcides por conta de sua honra de marido traído. Como prometido, o mau-caráter passa uma faca na região íntima de Alcides, que grita de dor, sangra e então desmaia. Maria Bruaca também fica em choque com a cena e chora sem parar.

Apesar da maldade que sofrem, a dupla sobrevive ao momento. Porém, Alcides não deixa a situação para lá e resolve se vingar. Pouco depois da castração, ele encurrala Tenório no rio e o mata com uma lança na barriga. Em seguida, ele joga o corpo do rival para as piranhas acabarem com tudo.

Após assassinar Tenório, Alcides decide deixar o Pantanal e Maria Bruaca resolve ir embora com o amado. Para a sorte do casal, Alcides descobre que Tenório falhou na vingança e não conseguiu capá-lo de verdade. Os dois comemoram a descoberta, não se despedem de ninguém, entram na chalana e seguem para o Paraná em Maria Bruaca Pantanal 1990 final.

Como Tenório descobre “os chifres”?

Os momentos de horror nas mãos do marido vingativo de Maria Bruaca Pantanal 1990 final acontecem porque o pai de Guta descobre que foi traído pela esposa. O vilão fica a par de tudo quando escuta uma conversa entre Zefa e Alcides. Além de saber que Maria Bruaca vai sempre para a cama com Alcides, Tenório descobre durante a conversa que a esposa também dormiu com Levi.

Por enquanto, a TV Globo e o autor Bruno Luperi não revelaram nenhuma mudança entre os acontecimentos de Maria Bruaca Pantanal 1990 final e a versão de 2022. Por isso, até agora espera-se que as mesmas cenas do folhetim da Manchete aconteçam também no remake da TV Globo. O folhetim está previsto para terminar por volta do mês de outubro.

Por onde anda a atriz Ângela Leal

A atriz que viveu Maria Bruaca Pantanal 1990 final não está mais na ativa. Hoje aos 74 anos de idade, a famosa está aposentada das telinhas desde 2018. O último trabalho de Ângela Leal foi a série Sob Pressão. Ela interpretou a personagem Dona Noêmia em quatro episódios, três da primeira temporada (2017) e um da segunda temporada (2018).

Já a última novela da atriz foi Dona Xepa, produção da Record que foi ao ar em 2013. No canal de Edir Macedo ela também apareceu na minissérie Rei Davi (2012) e nos folhetins Balacobaco (2012), Bela, a Feia (2009) e Amor e Intrigas (2007).

A Maria Bruaca Pantanal 1990 final descobriu um câncer em 2018, época em que se aposentou. No ano seguinte, ela sofreu um infarto, mas se recuperou. Hoje, ela não passa mais pelo tratamento.

E como está o Alcides de 1990

Alcides em 1990 foi interpretado pelo ator Ângelo Antônio. Na época em que o famoso viveu o amante de Maria Bruaca, ele tinha 26 anos de idade. Hoje, o artista está com 58 anos e continua na ativa. Em 2021, o ator apareceu na novela Verdades Secretas 2, como o personagem Sandoval, e também estrelou a segunda temporada da série Segunda Chamada, em que vive Hélio.

Nos anos anteriores, ele esteve no filme Clube dos Anjos (2019), nas novelas Espelho da Vida (2018) e Malhação (2017 – 2018), além de Entre Irmãs (2017), Justiça (2016), Sete Vidas (2015), A Floresta que se Move (2015), Encatados (2014), A Teia (2014), entre outros.

Atualmente, o ator pode ser acompanhado de segunda a sexta-feira nas telinhas da Globo com a reprise de O Cravo e a Rosa. Na trama, ele vive o professor Edmundo, homem apaixonado por Bianca. A exibição acontece sempre depois do Jornal Hoje, na faixa das 14h45.

Leia também

Rose Abdallah atriz em Pantanal: como está a Miriam da 1ª versão