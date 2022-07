Marcelo é filho de Tenório em Pantanal ou Guta poderá viver romance?

Quem acompanha diariamente o remake da obra de Benedito Ruy Barbosa na TV Globo viu que Marcelo chegou ao pantanal ao lado de Tenório e já tem causado alvoroço por lá. Guta desistiu de ir embora e tem tido momentos de flerte com o jovem, mesmo sabendo que ele é seu irmão. Os dois vão se envolver ainda mais na trama, porém, um questionamento fica no ar: o rapaz vive romance com sua meia-irmã ou os dois não são parentes de verdade? A verdade se Marcelo é filho de Tenório em Pantanal responde as dúvidas do público.

O personagem Marcelo é filho de Tenório em Pantanal?

Se engana quem pensa que Marcelo é filho de Tenório em Pantanal, a verdade é que o jovem é filho de outro homem. Ninguém além de Zuleica sabe a verdade sobre a origem do rapaz durante grande parte da novela. Porém, a mãe de Marcelo se sente mal ao ver o sofrimento de seu primogênito e Guta, que evitam ficar juntos por conta do incesto, e resolve falar a verdade.

Na versão original da novela, de 1990, Zuleica contou que foi estuprada por um militar durante um protesto contra a ditadura. Tudo aconteceu quando ela estava em seu último ano da faculdade, mesma época em que se envolveu com Tenório, que já era casado. Ao descobrir que o estupro resultou em uma gravidez, a mulher resolveu não contar a verdade para o amado, já que ele estava feliz com o nascimento da criança.

Para quem não lembra das cenas da Manchete, Zuleica decide manter o assunto em segredo mesmo após contar tudo para Guta e Marcelo. Por isso, ela pede que o casal não diga nada a Tenório. Porém, a revelação não fica escondida por muito tempo. O fazendeiro pega a dupla na cama e fica revoltado, pois ainda pensa que eles são irmãos de verdade.

O romance da dupla gera uma crise na família, principalmente porque a moça acaba grávida. Os dois afirmam para Tenório que não estão em pecado, mas não explicam a situação e por isso Tenório fica confuso. Depois da morte de Roberto, o filho mais novo de Zuleica e Tenório, a segunda esposa do mau-caráter resolve deixar tudo às claras. Ela finalmente conta a verdade sobre o pai de Marcelo e Tenório deixa que Guta e e o rapaz se relacionem em paz.

Origem de Marcelo será um pouco diferente em remake

A TV Globo ainda não confirmou as informações, mas segundo Patrícia Kogut, do Jornal O Globo, o remake fará mudanças na trama de Zuleica, Guta, Marcelo e Tenório. Marcelo é filho de Tenório em Pantanal de 2022 então? Não, o personagem ainda não será filho do fazendeiro, mas o autor do estupro de Zuleica será outro homem.

Nesta versão, o criminoso será um médico que trabalhou no mesmo hospital que Zuleica, que é enfermeira. A mulher contará que foi assediada pelo médico algumas vezes, até que um dia ele a trancou em uma sala e ela não conseguiu se defender.

Veja como foi a chegada de Marcelo ao pantanal no remake:

Final da segunda família de Tenório tem gravidez e morte

Depois que a verdade sobre a paternidade de Marcelo vem a tona, o primogênito de Zuleica e Guta ganham a permissão de Tenório para namorarem. O fazendeiro aceita a relação dos dois, já que não compartilham nenhum laço sanguíneo, e até chega a abençoar o bebê do casal.

Na reta final do folhetim, a família de Tenório ganha desfechos tristes e felizes. Guta e Marcelo terminam o folhetim bem, casados e com um bebê. Renato, o filho do meio de Zuleica e Tenório, continua no pantanal. Zuleica fica a frente dos negócios da família, herança de seus filhos após a morte de Tenório.

E falando em Tenório, ele tem um fim doloroso. O vilão é morto com uma lança na barriga e depois tem seu corpo jogado para as piranhas por Alcides. O peão se vinga do mau-caráter por ter sido castrado por ele.

