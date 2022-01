Jesuíta Barbosa (à esquerda) será Jove no remake de Pantanal; na primeira versão, papel ficou com Marcos Winter (à direita) - Foto: Reprodução/Estevam Avellar/Globo/YouTube

O remake de Pantanal é a grande aposta da Globo para 2022. A novela é uma nova versão da trama exibida em 1990 na extinta TV Manchete e terá nomes famosos da emissora nos papéis de destaque. Um deles é Jove, par romântico de Juma Marruá (Alanis Guillen). Abaixo, saiba quem vai ser Joventino em Pantanal.

Quem vai ser Joventino em Pantanal?

O personagem será interpretado pelo ator Jesuíta Barbosa, de 30 anos. Na trama original, o papel foi vivido por Marcos Winter.

Joventino é filho de José Leôncio, que em sua versão mais jovem será vivido por Renato Góes. Quem assume o papel na segunda fase do folhetim é o ator Marcos Palmeiras.

Em Pantanal, Jove herda o nome do avô. Ele cresceu com a mãe no Rio de Janeiro, mas quando se torna adulto, acredita que passou da hora de conhecer seu pai e decide viajar até a região centro-oeste.

Chegando no local, o rapaz tem um choque de cultura e se estranha com José Leôncio. O patriarca rejeita o filho por achar que ele tem um jeito afeminado, e Jove também acaba sendo ridicularizado pelos peões da cidade.

Ele se envolve romanticamente com Juma, moça órfã que viu seus pais serem assassinados. Reza a lenda que ela herdou o poder sobrenatural de sua mãe, Maria Marruá (Juliana Paes), de se tornar uma onça-pintada.

Quando estreia Pantanal?

Se nada mudar no cronograma da Globo, o remake de Pantanal deve ir ao ar em 14 de março de 2022. A trama está sendo adaptada por Bruno Luperi, neto do veterano Benedito Ruy Barbosa, autor da versão original da novela.

Além de Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen, Pantanal conta com nomes com Osmar Prado, Bruna Linzmeyer, Gabriel Stauffer, Dira Paes, José Loreto, Juliano Cazarré, Caco Ciocler e mais.

