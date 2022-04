Quem vira sucuri na novela Pantanal? Conheça a história da novela

Uma sucuri foi a responsável por instigar o instinto materno de Marria Marruá, que planejava abandonar Juma em um barco após o nascimento. Esta mesmo sucuri já cruzou o caminho de José Leôncio, Joventino, entre outros personagens. Mas afinal de contas, quem vira sucuri na novela Pantanal?

Quem vira sucuri na novela Pantanal?

O velho do rio é quem vira sucuri na novela Pantanal. O personagem é o elo entre o mundo físico e o espiritual e pode ficar na forma de homem ou animal. Guardião do local, o velho incentiva a preservação, cuida dos animais, das águas e também ajuda os perdidos e feridos.

Segundo o UOL, a história do velho do rio é baseada em algumas lendas do folclore pantaneiro que o autor Benedito Ruy Barbosa se inspirou na hora de escrever a trama da novela em 1990.

No final da novela Pantanal, quem passa a virar sucuri é José Leôncio, que assume o papel do pai e vira o novo velho do rio. A cena acontece no último capítulo do folhetim, depois que José Leôncio morre. Ele reencontra o pai depois de anos e após uma conversa de pai e filho, assume o manto e chapéu de velho do rio.

Para as gravações da novela Pantanal foram utilizadas duas cobras diferentes: uma sucuri de mentira de 4 metros e uma verdadeira. O animal cenográfico foi criado por um artesão local contratado por Mirica Vianna, a produtora de arte da novela.

Já a sucuri verdadeira que foi usada para algumas tomadas é do Centro Amazônico de Herpetologia, e teve a supervisão da médica veterinária Ellen Eguchi, que publicou fotos de bastidores ao lado do elenco do folhetim.

Quem é o Velho do Rio

Antes de ser o guardião do pantanal, o velho do rio era um homem comum: Joventino. O pai de José Leôncio se transformou na entidade depois que teve uma briga no mato com um marruá.

Na versão original da novela, o velho do rio conta par José Leôncio no desfecho do folhetim que morreu ao cair do cavalo depois da briga com o boi e que foi atingido por um cobra no pescoço. Porém, ele ganhou a oportunidade de continuar entre os vivos, como o velho do rio. Por isso, o filho do peão e funcionários da fazenda Leôncio não encontraram nenhum corpo na busca por Joventino.

Joventino é interpretado por Irandhir Santos na primeira fase do remake, já o velho do rio é papel de Osmar Prado em ambas as fases da novela. Em 1990, tanto o papel de Joventino, Zé Leôncio quanto do velho do rio foram interpretados por Claudio Marzo.

Irandhir Santos irá retornar ao folhetim da Globo, porém, como o personagem José Lucas de Nada, filho bastardo de José Leôncio. O rapaz foi gerado pela prostituta Generosa, que vai para a cama com o filho de Joventino no primeiro capítulo do remake.

Pelo que foi divulgado até então pela emissora, Osmar Prado irá interpretar apenas o personagem do velho do rio e não será substituído por outro ator ao longo da novela. A versão mais velha de Zé Leôncio ficará nas mãos de Marcos Palmeira a partir da segunda fase.

Leia também

Quando começa a segunda fase de Pantanal e o que muda na novela