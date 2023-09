Quem visita Agatha? Vilã não age sozinha em Terra e Paixão

Agatha não age sozinha no plano para tomar todo o dinheiro de Antônio (Tony Ramos). Em breve, a personagem vivida por Eliane Giardini em Terra e Paixão receberá a visita de seu cúmplice e ficará furiosa com a pessoa misteriosa, pois acredita que a visita inesperada pode colocar tudo a perder.

Os indícios de que a golpista não age sozinha vão começar a surgir a partir do capítulo que vai ao ar na segunda-feira, 4 de setembro. A pilantra fará uma ligação para uma pessoa misteriosa dizendo que vai conseguir arrancar todo o dinheiro do poderoso. A personagem de Eliane Giardini ainda vai debochar de Antônio e dizer que o ex-marido está apaixonado novamente por ela. "Do Antônio eu só quero uma coisa: o dinheiro! Depois que eu conseguir depenar todo mundo nessa cidade, eu vou embora", prometerá ela.

Alguns dias depois, a mãe de Caio será surpreendida na pousada. O cúmplice surgirá de forma inesperada para visitar a mulher, mas o público não verá o rosto da pessoa.

Agatha se irritará com o aliado e perguntará o que ele está fazendo ali. "Vai embora!", dirá ela. A golpista vai continuar dizendo que já avisou mil vezes que ele não pode falar com ela e fechará a porta na cara do cúmplice.

Uma nova ligação misteriosa será feita pela vilã em cenas que vão ao ar em 11 de setembro, quando a mulher voltará a afirmar que só está interessada no dinheiro do ex-marido.

A mãe de Caio seguirá enganando todos, até que Irene (Glória Pires) descobrirá mais um de seus segredos e contará tudo para Antônio.

Quem é o filho de Agatha e Evandro?

Que Agatha é uma golpista capaz de enganar até Caio, o público já sabe. Na próxima semana do folhetim, será mostrado que a mulher teve um filho com Evandro (Rafael Cardoso), seu amante.

Quem vai descobrir o segredo será Irene, que mandará Silvério (Samir Murad) investigar o passado de Agatha. A megera vai estar furiosa com a aproximação entre o poderoso e a mãe de Caio e dará um jeito de colocá-los um contra o outro.

A vilã descobre que o filho de Agatha mora na Europa, para onde se mudou quando ainda era bem novinho. Ao saber da informação, o poderoso vai confrontar a ex-mulher e perguntar ela está o enganando de novo.

Acuada, a mãe de Caio confessará que teve um terceiro filho. A pilantra dirá que a família de Evandro tirou o garoto dela e o mandou estudar no exterior após a morte do médico - Agatha continuará alegando que é inocente e que seu ex-cunhado armou para que ela fosse presa injustamente. A revelação, no entanto, vai abalar Antônio. O ricaço dirá que não sabe se deve confiar mais na ex-mulher.

Os dois vão voltar a entrar em conflito mais uma vez na próxima semana quando Dalva (Patrícia Pinho), esposa de Ernesto (Eucir de Souza), apontar Jonatas (Paulo Lessa) como o mandante do assassinato de Daniel (Johnny Massaro).

Antônio irá ameaçar o produtor rural, que será defendido por Agatha. A mulher não deixará que o fazendeiro faça qualquer mal para o filho, gerando uma discussão entre eles.

LEIA TAMBÉM: Hélio é filho de Agatha com Evandro em Terra e Paixão?