Filho de Agatha mora na Europa: mãe de Caio revela segredo do passado

Mais um segredo de Agatha (Eliane Giardini) será exposto em Terra e Paixão. Incomodada com o retorno da mulher misteriosa, Irene (Glória Pires) vai pedir para Silvério (Samir Murad) investigar o passado da golpista. A vilã vai descobrir que a rival teve mais um herdeiro depois de fugir de Nova Primavera e contará tudo para o marido.

Quem é o terceiro filho de Agatha em Terra e Paixão?

Agatha teve um filho com Evandro (Rafael Cardoso), seu amante. O rapaz, entretanto, não fala com a mãe pois acredita que ela seja a culpada pela morte de seu pai. O segredo será revelado em cenas previstas para irem ao ar 15 de setembro, sexta-feira.

Haverá uma passagem de tempo que avançará para o parto de Graça (Agatha Moreira) e para o casamento de Ademir (Charles Fricks). A essa altura da trama, Silvério terá concluído a investigação sobre a mãe de Caio (Cauã Reymond) e entregará o relatório para Irene.

A megera descobrirá que Agatha teve um terceiro filho, além de Caio e Jonatas (Paulo Lessa). Ao ver Antônio (Tony Ramos) dançando com a mulher, Irene vai mostrar o relatório ao marido, tentando convencê-lo de que ele está sendo enganado.

O fazendeiro ficará furioso com Agatha e questionará se ela está tentando enganá-lo de novo. Encurralada, a mulher será obrigada a contar a verdade e dirá que o filho mora fora do Brasil. A pilantra vai dizer que, após a morte de Evandro, a família do médico não deixou que ela ficasse com o herdeiro, além de guardar profunda mágoa da mãe, por achar que foi ela quem empurrou o personagem de Rafael Cardoso pela janela do apartamento onde moravam, conforme adiantado pelo Notícias da TV.

Silvério já terá contado para Irene que o filho de Agatha mora na Europa desde novinho. A vilã também descobrirá que a mãe de Caio foi presa não só por ter sido apontada como a responsável pela morte de Evandro, mas por ter cometido crimes de estelionato e outros golpes.

Hélio é o filho de Agatha?

Enquanto a identidade do filho de Agatha não é revelada, os internautas criam teorias de que Hélio (Rafael Vitti) é o terceiro herdeiro e que a mulher possa estar mentindo sobre o paradeiro do rapaz. No entanto, se a investigação de Silvério apontou que ele de fato não fala com a mãe, também é possível que seja mesmo outra pessoa e não o funcionário da Cooperativa.

Os espectadores acreditam que Hélio só se aproximou de Petra (Debora Ozório) a pedido da mãe, como parte da vingança contra os La Selva. O engenheiro mal conheceu a agrônoma e já diz estar apaixonado - e ela por ele.

Entretanto, parte dos internautas torce para que a teoria não se comprove. O público quer que o romance entre os dois dê certo, já que o casamento da jovem com Luigi (Rainer Cadete) está indo ladeira abaixo.

Outra situação que despertou a desconfiança do público foi o fato de que o engenheiro ajudou Caio a resgatar Agatha durante o sequestro armado por Irene, sem nem conhecê-la.

Ainda não há informações de quando a identidade do filho de Agatha será revelada em Terra e Paixão. Enquanto isso, o público segue teorizando nas redes sociais. "Pensando aqui … Será que o Hélio é filho da Agatha e do Evandro? Ele também veio do Rio e hoje noticiamos que ela teve um filho com o amante", publicou a página Fórum Eplay. "Depois que subiram a hipótese do hélio ser filho da Agatha eu me sinto o Metaforando analisando tudo que ele faz", escreveu um espectador. "Lamento por Petra, mas Hélio é filho de Agatha com Evandro", disse outro internauta com convicção.

