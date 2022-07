R7 Power Couple especial de hoje: quem ganha o reality?

Três casais disputam o prêmio do programa

Chegou o dia da grande final do reality de casais da Record! O R7 Power Couple especial de hoje mostrará quem vence a competição. Brenda e Matheus, Adryana e Albert, Karol e Mussunzinho são os finalistas e o público já pode votar e escolher quem deve levar o prêmio pra casa.

Quem vai vencer? R7 Power Couple especial de hoje

Em consulta realizada na enquete UOL nesta quinta-feira, 14, dia da final, às 13h30, o resultado parcial aponta para a vitória de Brenda e Matheus. O casal lidera com ampla porcentagem de votos e deve vencer o reality show com 54,99% dos votos.

Desde que foram anunciados como participantes do programa, o casal já havia sendo apontado como favoritos para vencerem. Eles ficaram famosos por terem feito parte do elenco de Brincando Fogo, reality show da Netflix, e até ganharam a torcida da cantora americana no reality show.

Ao longo do programa, o casal não se saiu bem nas provas. Com o fraco desempenho nas disputas, caso vençam, podem levar o menor prêmio da história do Power Couple Brasil – apenas R$280 mil. Mesmo assim, conseguiram manter a popularidade entre a audiência ao adotarem a narrativa de perseguidos pelo ‘grupão’ e por armarem barracos com quase todos os outros casais.

Adryana e Albert, Mussunzinho e Karoline estão praticamente empatados. A cantora e o empresário somam 22,64% dos votos, enquanto o ator e a influenciadora tem 22,37%.

O casal vencedor do Power Couple Brasil 6 leva o saldo acumulado na conta conjunta. O valor foi conquistado pelos participantes ao longo do programa de acordo com o desempenho nas provas dos homens, das mulheres e dos casais.

Como votar no Power Couple 2022?

Para votar no R7 Power Couple especial de hoje, primeiro é necessário acessar o portal oficial da Record. Feito isso, clique na aba Power Couple 6 no canto superior para ser redirecionado para a página do reality.

Depois, é só ir para a área da votação em “qual casal você quer que vença?”. A foto e o nome dos três casais aparecem logo em baixo. Clique em quem você quer que vença o reality, Brenda e Matheus, Adryana e Albert ou Karol e Mussunzinho.

O sistema pede uma rápida verificação de segurança – basta clicar em “sou humano” e depois em “votar”. O voto será computado em poucos segundos, e o público pode participar quantas vezes quiser.

Que horas começa a final do Power Couple?

A final do Power Couple Brasil 6 começa às 22h45, horário de Brasília, ao vivo, sob comando de Adriane Galisteu. Os espectadores podem acompanhar o programa pelo canal aberto da Record ou através da plataforma de streaming Playplus.

Além dos três casais finalistas, todos os outros participantes voltam para assistir o programa e acompanhar a decisão.

“Sem dúvidas, foi a edição mais tensa, acho que de toda a história do Power Couple. Eu acompanho desde o início e nunca vi nada parecido, acredito que realmente os participantes entraram à flor da pele”, disse a apresentadora Adriane Galisteu. A temporada foi marcada por barracos generalizados, sendo que um deles culminou na desistência de Baronesa e Rogério.

A partir do dia 18 de julho, o público acompanha o Ilha Record, que ocupa a faixa de horário do Power Couple. Ao contrário do reality de casais, o novo programa é inteiramente gravado.

Quem já ganhou o Power Couple?

O Power Couple Brasil já está em sua sexta temporada. Relembre os casais que já venceram o programa:

1ª temporada: Laura Keller & Jorge Sousa

2ª temporada: Nayara Justino & Cairo Jardim

3ª temporada: Tati Minerato & Marcelo Galatico

4ª temporada: Nicole Bahls & Marcelo Bimbi

5ª temporada: Matheus Yurley & Mari Matarazzo

