Rafael Sieg novelas: conheça o malvado Solano de Pantanal

Entre as Rafael Sieg novelas, estão sucessos da Globo como Viver a Vida (2009), Avenida Brasil (2012), além dos seriados Cidade Invisível (2021), Desalma (2020) e Chuteira Preta (2019). O ator entra nos próximos capítulos de Pantanal para viver Solano, um matador de aluguel contratado por Tenório (Murilo Benício).

Viver a Vida (2009) está entre as Rafael Sieg novelas

Rafa Sieg esteve em Viver a Vida, novela exibida em 2009 no horário nobre da Globo. Seu personagem era Neto, um jovem médico amigo de Miguel e Ricardo, que passa a acompanhar o tratamento de Luciana.

O grande drama em volta do personagem era o namoro com Mia (Paloma Bernardi) e a insegurança da moça em perder a virgindade com o namorado. Insegura e medrosa, ela aguarda o melhor momento para se entregar ao seu amado.

A questão não se resolve até o final da novela e a personagem chega ao fim da trama virgem. Neto e a moça continuam namorando, e o rapaz, que está apaixonado, tranquiliza a jovem e diz estar disposto a esperar pelo momento em que ela se sinta segura para ter uma relação sexual.

Avenida Brasil (2012) está entre as Rafael Sieg novelas

Depois, em 2012, foi a vez de Rafael Sieg participar de Avenida Brasil. Ele interpretou Nicolau um dos capangas de Santiago (Juca de Oliveira). A gangue da qual o personagem fazia parte foi responsável por sequestrar Tufão (Murilo Benício) na reta final do folhetim de João Emanuel Carneiro.

Em uma das cenas, Nina (Débora Falabella) encontra o cativeiro de Tufão e acaba identificando Nicolau enquanto o bandido está em posto de gasolina.

Rafael Sieg também esteve em seriados e no cinema

Além do trabalho em novelas da Globo, o ator também participou de seriados da Netflix, HBO, Amazon Prime Video e mais.

Um de seus trabalhos mais recentes foi na série Desalma, disponível no Globoplay, na qual ele interpreta o pediatra Igor Machula. O ator também pode ser assistido nas séries Cidade Invisível (2021), Psi (2019), Chuteira Preta (2019), Perrengue (2018) e Surtadas na Yoga (2013).

Nas telonas, Rafa Sieg protagonizou o longa-metragem Alaska ao lado da atriz Bella Carrijo. Lançado em 2019 e com direção de Pedro Novaes, a história gira em torno de Ana e Fernando, um casal recém-separado que viaja até a Chapada dos Veadeiros para tentarem dar uma nova chance à paixão.

Também foi o protagonista de Disforia, filme lançado em 2020. Sieg interpretou Dário, um psicólogo que volta à exercer sua profissão após passar um tempo afastado de sua carreira devido a um trauma pessoal. A primeira pessoa que entra em sua agenda é Sofia (Isabella Lima), uma criança misteriosa de 9 anos que faz com que o professional volte a ter as sensações de agonia e aflição que ele vinha evitando.

Raia 4 (2019), La Ineses (2019), A Última Estrada da Praia (2011) e Ainda Orangotangos (2007) são alguns outros projetos em que o ator esteve.

Quem é Solano em Pantanal?

Rafael Sieg entra nos próximos capítulos de Pantanal para interpretar Solano, matador de aluguel contratado por Tenório para matar José Leôncio (Marcos Palmeira) e seus filhos, além de Alcides (Juliano Cazarré) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

Mas não só o pistoleiro não fará o trabalho para qual foi contratado, como ainda causará a morte de Roberto (Cauê Campos), filho do crápula. Para evitar que o garoto descubra suas reais intenções na região pantaneira, o assassino irá levá-lo para um passeio de barco e irá puxá-lo para dentro d’água. Solano dará partida na embarcação e deixará o garoto sozinho dentro do rio, que acabará se afogando.

Em 1990, o papel ficou com Fausto Ferrari e o personagem se chamava Teodoro. O bandido morreu ao ameaçar Juma (Alanis Guillen), que matou o assassino antes que ele pudesse machucá-la.