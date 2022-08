Solano Pantanal 1990: papel foi de Fausto Ferrari e tinha outro nome

Em breve, o público irá conhecer o personagem Solano no remake da novela Pantanal. Interpretado por Rafa Sieg na nova versão, ele vai ser um matador de aluguel contratado por Tenório. Já Solano Pantanal 1990 foi papel do ator Fausto Ferrari, que hoje não está mais nas telinhas. A trama do mau-caráter ganha uma diferença entre as versões: o seu nome. Em 2022, o autor Bruno Luperi resolveu chamá-lo de Solano, mas este não era seu nome na obra original.

Quem foi Solano Pantanal 1990?

Solano Pantanal 1990 foi interpretado pelo ator Fausto Ferrari, mas na verdade, seu personagem tinha o nome de Teodoro nas cenas da Manchete. Fausto Ferrari não está mais no cinema ou televisão e é muito difícil de ser encontrado. O ator não tem perfil oficial no Instagram, Facebook, Twitter ou mesmo LinkedIn.

Não é possível descobrir qual profissão o Teodoro / Solano Pantanal 1990 escolheu para trilhar hoje em dia. A única página que é encontrada do ex-famoso é no banco de dados do site internacional IMDB, que informa que além de Pantanal, ele também atuou em Kananga do Japão, em 1989 e Brasileiras e Brasileiros, em 1990, e indica que seu último trabalho foi o curta O Negócio (1999).

Para quem não lembra da trama de Teodoro / Solano Pantanal 1990 na Manchete, o personagem entra na história depois que Tenório resolve fazer diversas vítimas. O vilão decide que irá matar sua ex-esposa Maria Bruaca e o amante dela, Alcides, além de Zé Leôncio e toda sua família.

O desejo de vingança contra Maria e Alcides surge quando Tenório descobre as traições da esposa. Já no caso da família Leôncio, o vilão decide que vai matá-los por dois motivos: primeiro, é que ele quer as terras do vizinho e segundo porque Zé Leôncio acolhe Maria Bruaca em sua fazenda – após a mulher ser expulsa de casa – e incentiva que ela procure pela justiça para conseguir se divorciar legalmente e assim conquistar metade dos bens de Tenório, que tem direito por ser esposa legítima do vilão.

Teodoro / Solano Pantanal 1990 então parte para cometer as vinganças de Tenório, mas não é bem sucedido na missão. Primeiro, ele atira em Zé Lucas, mas o rapaz sobrevive ao ser cuidado pelo Velho do Rio. Depois, o matador de aluguel planeja a morte de Tadeu, mas ele não consegue fazer nada contra o filho de Filó, pois Zefa descobre seus planos e revela tudo para a família Leôncio.

Qual foi o final do matador de aluguel na novela?

Teodoro / Solano Pantanal 1990 morreu antes do final da novela, ao tentar machucar Juma. Nas cenas, o vilão encurralou a menina que vira onça na tapera, quando ela voltava de uma caçada. Ao reparar que a moça está no estágio final de sua gravidez, ele ameaça que esperará pelo parto, para matar a criança antes de acabar com a vida de Juma.

Porém, ele não dura até o momento do nascimento, pois imediatamente Juma vira onça e acaba com o matador de aluguel. Assim, o personagem sai de cena.

Quem vai ser Solano no remake de Pantanal?

Na versão de 2022, Solano será papel do ator Rafa Sieg, que já apareceu nas telinhas da Globo antes. O gaúcho de 43 anos já é veterano no mundo da atuação. Ele se formou como Bacharel em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Santa Maria (RS) em 2001 e alguns anos mais tarde, em 2008, se mudou para o Rio de Janeiro, em que participou da Oficina de Atores de Tv Globo e então se tornou membro da Companhia de Teatro Íntimo.

Entre as novelas em que participou, estão Viver a Vida (2010 – 2011), Insensato Coração (2011), Amor Eterno Amor (2012), Avenida Brasil (2012), Órfãos da Terra (2019), todas na Globo, além de Gênesis na Record TV.

Ele também é conhecido pelas séries Cidade Invísivel (2021), Desalma (2020), Sob Pressão (2019), Psi (2019), Se Eu Fechar Os Olhos Agora (2018) e 1 Contra Todos (2017).

