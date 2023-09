Ramiro de Terra e Paixão, Amaury Lorenzo já fez outras novelas da Globo

Amaury Lorenzo, 37 anos, está fazendo sucesso como Ramiro em "Terra e Paixão". Apesar desse ser o primeiro papel de destaque do ator em novelas, o artista fez pequenas participações em outros folhetins da Globo e também da Record, além da carreira no teatro.

Veja: Ramiro de Terra e Paixão: Amaury Lorenzo tem filhos?

Quais novelas Amaury Lorenzo fez?

Foi apenas em 2014 que Amaury começou a conquistar os primeiros trabalhos na teledramaturgia. O ator Amaury Lorenzo esteve nas novelas "Milagres de Jesus" da Record, emissora na qual também participou de "Terra Prometida" (2016), "O Rico e o Lázaro (2017)" e "Apocalipse" (2017).

Depois de sua última novela na Record, o ator partiu para a Globo. Amaury fez pequenas participações em "Pega Pega" (2017), "A Força do Querer" (2017), "Outro Lado do Paraíso" (2017), "Espelho da Vida'"(2018) e "A Dona do Pedaço" (2019) - na saga da boleira Maria da Paz (Juliana Paes), ele interpretou um dos comparsas de Camilo (Lee Taylor) que investigava Chiclete (Sergio Guizé).

Mas antes de começar a trabalhar em novelas, Amaury Lorenzo teve uma extensa carreira no teatro. O mineiro se dedica ao ofício desde os 12 anos de idade, quando fez sua estreia nos palcos, e desde então, já esteve em mais de 30 espetáculos.

Natural de Congonhas, em Minas Gerais, Amaury Lorenzo mora há 20 anos no Rio de Janeiro. O ator estudou Artes Cênicas na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e passou por várias grandes companhias de teatro da capital fluminense.

Além de atuar, o mineiro estudou dança clássica no Centro Mineiro de Danças Clássicas em Belo Horizonte e dança contemporânea no Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro. Amaury também é diretor de cinema e professor em uma escola de teatro.

Em entrevista ao Gshow, em maio deste ano, o mineiro contou que teve uma crise de choro por ter que interpretar um personagem importante em uma novela das nove e pensou em desistir do papel depois de um dia difícil de gravações.

Ele conta que foi bastante encorajado pela preparadora de elenco Tatiana Muniz, que o acalmou durante a crise. "Eu não posso abandonar o Ramiro. Em 25 anos de carreira, eu nunca abandonei trabalho e não vou abandonar agora", relembrou.

Quem é a esposa de Amaury Lorenzo?

O ator está fazendo sucesso não só pelo talento, mas também pela beleza. Amaury Lorenzo arranca elogios nas redes sociais, onde recebe milhares de comentários do público da novela.

Ainda ao Gshow, o Ramiro de Terra e Paixão disse estar focado no trabalho. "Sou casadíssimo com o meu trabalho! Sou casado com o Ramiro, estou casado com a Globo, com 'Terra e Paixão' e essa equipe extraordinária! Estou casado com nosso público, que tem prestigiado imensamente nosso trabalho", disse.

Amaury tem recebido cantadas nas redes sociais e até mesmo nudes de fãs mais ousados. Fotos do artista sem camisa também repercutiram no Twitter, onde os internautas elogiaram a aparência física do ator, que gosta de praticar esportes nas horas vagas. O bonitão também é apaixonado pela natureza e costuma compartilhar fotos em cachoeiras e riachos. Até agora, o ator já ultrapassou a marca de 450 mil pessoas que o acompanham diariamente em sua página no Instagram - ele já ganhou mais de 350 mil seguidores desde o início da novela, em abril.

Ramiro faz sucesso por ser o capataz violento de Antônio (Tony Ramos) ao mesmo tempo que é apaixonado por Kelvin (Diego Martins), garçom do bar Naitendei. O público torce para que o capanga finalmente encare seus sentimentos e fique com o seu verdadeiro amor no final.

Confira: Mulheres de Areia elenco: quem é quem na novela de 1993