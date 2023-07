Marino de Terra e Paixão: Leandro Lima é casado ou solteiro?

Após se destacar no elenco de Pantanal (2022), o ator Leandro Lima, 41 anos, engatou mais um projeto na faixa das 9 e agora chama atenção como o personagem Marino de Terra e Paixão. Galã, o paraibano também gera interesse no público sobre a vida pessoal. Ele é solteiro ou casado? Para os curiosos, a notícia é que o ator está em um relacionamento sério e é pai.

Quem é a esposa de Leandro Lima?

Leandro Lima é casado com a modelo Flavia Lucini, de 34 anos de idade. Eles estão juntos desde 2012 e são pais do pequeno Toni, que completou 1 ano de idade em junho.

O nascimento do filho do casal tem uma história inusitada, ele nasceu em um carro. O garoto foi ansioso e resolveu chegar cedo ao mundo enquanto os pais estavam a caminho da maternidade. A dupla dividiu em uma entrevista ao Fantástico, em agosto de 2022, que após Flavia sentir contrações, eles já seguiram para o carro para ir ao hospital. No entanto, após duas quadras de casa, quando pararam em um semáforo, o garoto nasceu.

Flavia tem carreira internacional e ficou conhecida como uma das "angels" da marca de lingerie Victoria's Secret. No entanto, ela tem origem humilde. Natural de Francisco Beltrão, uma pequena cidade do Paraná, ela foi descoberta aos 13 anos de idade por um olheiro que passou pela vila em que morava, segundo compartilhou com o apresentador Matheus Mazzafera, no programa Mister V, da TV Vogue, em 2016.

Durante a pandemia, o casal chegou a viver em um sítio na Itália, mas depois se mudaram para São Paulo, local em que o pequeno Toni nasceu. Além de Toni, Leandro Lima é pai de Giulia Lins, de 23 anos de idade. A jovem trabalha com moda e beleza e é fruto do relacionamento do artista com a jornalista Daniela Lins, entre 1999 e 2007.

Atualmente, o ator está gravando a novela Terra e Paixão, que é ambientada em Mato Grosso do Sul. As cenas internas são realizadas na cidade cenográfica da TV Globo, no Rio de Janeiro.

