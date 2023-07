O que aconteceu com Nina e Mara em Terra e Paixão?

Desentendimento deixará claro que houve uma relação turbulenta no passado entre as duas

Nina (Kizi Vaz) e Mara (Renata Gaspar) têm um passado conturbado que começará a ser exposto em Terra e Paixão. Aparentemente, as duas tiveram alguma relação que acabou mal e agora ficam desconfortáveis na frente uma da outra quando se encontram. Jonatas (Paulo Lessa) vai presenciar uma discussão entre as mulheres.

O que aconteceu no passado com Nina e Mara?

Nina e Mara tiveram algum envolvimento no passado que causou um desconforto entre elas. Jonatas vai ouvir uma discussão entre a namorada e a amiga de Menah (Camilla Damião) e ficará intrigado com a história, conforme adiantado pela colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV.

Em cenas previstas para irem ao ar nesta terça-feira, 25, as duas mulheres vão se encontrar por acaso na porta da casa de Gentil (Flavio Bauraqui) e vão se desentender ali mesmo quando Mara disser que foi visitar Menah. "Eu sei muito bem que tipo de visita você faz. A menina tem alguma ideia de quem você é?", questiona a namorada de Jonatas. "Ela gosta de mim, se é o que você quer saber", responderá a caminhoneira.

Nina continuará atacando a mulher dizendo que ela reatou com o marido, mas que "voltou à vida anterior" após sentir um impulso. Entretanto, ainda não ficará claro o que Nina quer dizer exatamente.

"Eu podia responder à altura, mas... Como você tá com ciúmes... Vou deixar pra lá", responderá Mara. Será nesse momento que Jonatas vai aparecer e perceberá que há um climão entre as duas. "Vocês tão falando em voz alta. Tão brigando, é?", questionará o agricultor.

Nina vai negar que as duas estavam discutindo e beijará Jonatas na frente de Mara. Quando saírem dali, o rapaz não estará convencido da resposta da namorada e questionará a mulher mais uma vez. "Quando eu cheguei, senti um clima entre você e a Mara", dirá ele.

A funcionária da pousada contará que ela e Mara eram próximas, mas se distanciaram após uma briga. Jonatas vai perguntar qual o motivo do desentendimento, mas Nina fugirá da conversa. "É porque ela é muito amiga da Menah, e eu... Eu fico preocupado", dirá o agricultor. "Eu não quero fofoca", dirá a namorada do rapaz, encerrando o assunto.

Menah e Mara vão ficar juntas em Terra e Paixão?

Menah e Mara estão se envolvendo aos poucos em Terra e Paixão, mas as personagens devem viver um romance conforme previsto na sinopse da trama de Walcyr Carrasco. As mulheres fazem parte do núcleo LGBTQIA+ da trama, que também traz a "amizade colorida" entre Ramiro (Amaury Lorenzo) e Kelvin (Diego Martins), além da história de Luana (Valéria Barcellos).

Ainda não há data prevista para que Menah e Mara de fato engatem um namoro, mas ambas já confessaram ter sentimentos uma pela outra.

"Mulheres que ficavam com outras eram retratadas muitas vezes de uma forma repulsiva, no lugar pejorativo. O movimento é naturalizar duas pessoas que se gostam e querem ficar juntas", comemorou Renata Gaspar em entrevista à Folha de S. Paulo, em julho deste ano.

A novela também tem abordado a homofobia sofrida pelas duas que ainda nem assumiram um romance. Jonatas é quem mais demonstra ser contra a amizade da irmã com a caminhoneira e já se opôs a presença de Mara em sua casa por não querer que as duas se envolvam. No entanto, Menah conta com o apoio de Gentil, seu pai, que já deixou claro que o que importa é ver a filha feliz. A professora também vai ter o apoio de Jussara (Tatiana Tiburcio), que dirá para Jonatas deixar a irmã ser feliz.

