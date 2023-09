Ramiro e Kelvin: 5 cenas do casal mais amado do momento

Ramiro (Amaury Lorenzo) e Kelvin (Diego Martins) estão fazendo sucesso entre o público de Terra e Paixão. O capanga e o garçom do bar vivem uma amizade colorida, já que o capataz tem dificuldades em assumir seus sentimentos pelo amigo. Até agora, os dois já deram um selinho, e o capanga tem vários sonhos quentes com seu amado. Relembre alguns dos momentos que mais repercutiram na web.

Ramiro e Kelvin cenas - pedido de casamento

Uma das cenas mais recentes que fizeram sucesso na web foi mais um sonho de Ramiro. Desta vez, o peão sonhou que era pedido em casamento por Kelvin, e os dois quase se beijaram novamente. Ramiro se viu em um milharal com Kelvin, até que o garçom chega e diz que quer confessar seus sentimentos. O funcionário de Antônio (Tony Ramos) fica surpreso com o gesto do amigo, mas ouve atento. Em seguida, o jovem pede o personagem de Amaury Lorenzo em casamento. Ramiro fica visivelmente emocionado e aceita o pedido, puxando o jovem para seu colo para que os dois se beijem. No entanto, antes que o beijo ocorra, o capanga acorda ao receber uma lambida de um cachorro. Diego Martins compartilhou um vídeo mostrando os bastidores da cena, que provavelmente teve um beijo entre os personagens. "Cortou o beijo pq, hein, Power Ranger amarelo?", comentou Amaury na publicação.

Ramiro e Kelvin cenas - primeiro beijo

Um dos momentos mais esperados pelos fãs do casal, Kelvin e Ramiro deram o primeiro beijo em cenas que foram ao ar no início de setembro. O selinho aconteceu em uma das noites que Ramiro ficou de plantão na porta da pousada onde Agatha (Eliane Giardini) está hospedada, já que recebeu uma ordem de Antônio (Tony Ramos) para protegê-la.

A mãe de Caio (Cauã Reymond) leva uma macarronada para o rapaz, que está acompanhado de Kelvin - Agatha sempre diz que os dois são namorados, mas Ramiro repreende a mulher. Os dois dividem o prato de comida até que puxam o mesmo fio de macarrão, dando um selinho, assim como no clássico "A Dama e o Vagabundo", da Disney.

Os fãs comemoraram bastante nas redes sociais, já que beijos entre casais LGBTQIA+ costumam ser exibidos apenas nos últimos capítulos das novelas.

Peão sonha que ele e Kelvin são Antônio e Irene

Um dos momentos mais cômicos de Ramiro e Kelvin foi quando o capanga sonhou que enriquecia. Depois de tanto sofrer nas mãos do patrão, que o humilha constantemente, o personagem de Amaury Lorenzo se vê como Antônio La Selva, cheio de grana e mandando nos funcionários.

Quem também aparece no sonho é Kelvin, que surge vestido como Irene. Ramiro se imagina vivendo como um casal com o rapaz, mas logo acorda assustado.

Esse foi um dos momentos que fez com que Ramiro procurasse ajuda para tentar fazer com que os sonhos parassem. O capanga decidiu visitar uma vidente para tentar se livrar das fantasias, mas Kelvin jogou fora a poção com qual o rapaz deveria tomar banho.

Kelvin ensina Ramiro a ler

Umas das cenas favoritas dos fãs, e um dos momentos mais fofos do casal, foi quando Ramiro assumiu para o amado que não sabia ler muito bem. O capanga apareceu sentado em uma árvore tentando ler um livro, mas não conseguia entender o que estava escrito. Kelvin então se ofereceu para ensiná-lo, rendendo um dos momentos mais carinhosos da trama.

Em outra ocasião, o garçom também leu um poema para Ramiro. O capanga achou estranho pois não considera poesia "coisa de macho", mas o jovem explicou que há muitos poetas heterossexuais - e que ele também poderia ser um poeta, se quisesse. O bonitão até se emocionou com o texto lido pelo amigo e os dois quase se beijaram, mas logo o clima foi cortado.

Ramiro e Kelvin cenas - Peão diz que não consegue ficar sem Kelvin

Kelvin fez sucesso cantando no desfile organizado por Graça (Agatha Moreira) depois da desistência de última hora de James Brum (Guilherme Alves) e chamou a atenção do empresário do cantor, que assistiu ao show. O ricaço se encantou com o jovem e fez uma proposta para transformá-lo em um astro do pop internacional e levá-lo em turnê pelo mundo.

Kelvin, obviamente, considerou aceitar o convite, pois esse poderia ser o início de um grande sonho, mas recusou a oferta para não ter que deixar Nova Primavera e, consequentemente, Ramiro para trás.

Quando soube que 'Kevinho' iria embora, Ramiro disse que não conseguiria ficar longe de seu amado e pediu para que ele ficasse. O jovem também confessou que não consegue mais sobreviver sem o bonitão.