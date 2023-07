Raquel denuncia Marcos para a polícia em Mulheres Apaixonadas

Raquel denuncia Marcos em Mulheres Apaixonadas após sofrer uma série de agressões por parte do ex-marido. A cena só vai ao ar na reta final do folhetim de Manoel Carlos após a professora de educação física ser incentivada por Helena (Christiane Torloni). Entretanto, o personagem de Dan Stulbach não é preso e segue aterrorizando a vítima.

Quando Raquel denuncia Marcos?

Depois de ser surpreendida por Marcos em seu aniversário, que agride a professora de educação física com uma raquete, Raquel (Helena Ranaldi) enfim toma coragem de denunciar o agressor para a polícia. A cena vai ao ar no capítulo 187 da exibição original de Mulheres Apaixonadas.

Helena acompanha a professora até a delegacia, onde encontram outras mulheres que foram vítimas de violência doméstica. "Eu quero fazer uma denúncia. Eu fui agredida pelo meu marido", diz a personagem.

Raquel é chamada para prestar depoimento e começa a relatar as agressões que sofreu. "Eu fui espancada pelo homem que viveu comigo durante oito anos, mas agora nós estamos separados", diz. "Foi a primeira vez que ele agrediu a senhora?", questiona a policial. "Não. Eu já perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu", confessa a vítima.

A professora segue dizendo que as agressões já acontecem há anos e que Marcos é um homem muito ciumento e se torna violento quando é contrariado. "Apesar da maioria das vezes ele se mostrar muito gentil com as outras pessoas, comigo ele se transforma. Eu lembro muito bem a primeira vez que isso aconteceu, nós morávamos em São Paulo. Houve uma festa que nos encontramos e ele me jogou no chão....", relembra.

Raquel dá todo o seu depoimento para a polícia enquanto Helena segue ao seu lado para apoiar a amiga. A partir da denúncia, o agressor será intimado a comparecer na delegacia.

Marcos é preso na novela Mulheres Apaixonadas?

Marcos será intimido a comparecer na delegacia no capítulo 188 da novela, mas não será preso. Os policiais encontram o agressor e avisam que ele precisa comparecer o local no dia seguinte.

"Como é que é? Isso só pode ser uma piada", diz ele enquanto ri. "O senhor está sendo chamado para prestar declaração a respeito do registro de ocorrência feito por sua esposa, senhora Raquel de Almeida", responde o policial.

Dóris (Regiane Alves) e Estela (Lavínia Vlasak) assistem a cena chocadas e perguntam para Marcos se houve algum problema. "Marcos, aconteceu alguma coisa entre você e sua mulher?", questiona a filha de Carlão (Marcos Caruso). "Coisa boba, nós tivemos uma pequena discussão. Coisa de marido e mulher", mente.

Marcos fica transtornado com a notícia e começa a se comportar de forma estranha. Quando chega em seu apartamento, o agressor tem um ataque de fúria, amassa o papel e começa a quebrar todos os itens da casa.

Apesar do depoimento de Raquel, Marcos não é preso e deixa um ar de impunidade na trama de Manoel Carlos. O criminoso não só continuará ameaçando a mulher, como sequestrará Fred (Pedro Furtado) para se vingar da esposa ao descobrir que os dois tem um caso.

As cenas vão ao ar no capítulo 202 da novela. Com a ajuda de Dóris, o agressor engana o rapaz, levando-o até seu carro, e começa a dirigir em alta velocidade. Marcos liga para Raquel, que se desespera ao saber do sequestro e parte em busca do ex-marido e de seu amado.

Fred tenta fazer com que Marcos pare o carro e puxa o volante das mãos do vilão, mas acaba causando um acidente já que o carro perde o controle e capota em uma ribanceira. Ambos morrem, marcando o fim da trama.

