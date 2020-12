Hey, Upper East Siders, temos novidades sobre o reboot de Gossip Girl para vocês. As filmagens da série já começaram e nós estamos empolgados para matar a saudade das nossas garotas de Manhattan.

Mas, o que esperar da nova versão de Gossip Girl? Quem serão os atores? A história será a mesma? São muitas dúvidas que rondam essa novidade que está deixando todos curiosos.

Por isso, o DCI vai tirar todas as suas dúvidas sobre o reboot da série, trazendo informações quentinhas e novidades sobre essa produção. Vem conhecer mais sobre a continuação dessa série icônica.

Quando se passa o reboot de Gossip Girl?

O reboot de Gossip Girl, como na tradução ao pé da letra, é a reinicialização da série original. Diferente de um spin-off, que é uma história agregada ao roteiro original, geralmente de um personagem secundário que teve destaque e de uma regravação, o reboot é uma espécie de continuação após alguns anos.

Então, a nova produção vai contar a história de uma nova turma de estudantes, 8 anos após o término da série original. Dessa forma, uma nova geração de adolescentes está na mira das fofocas da garota do blog.

Além disso, a série trará uma nova visão das relações baseadas na importância das mídias sociais nos dias de hoje e nas mudanças que ocorreram ao longo desses anos. O reboot de Gossip Girl já começou a ser filmado, segundo um site de fofocas dos EUA.

O elenco do reboot de Gossip Girl

A principal mudança da série é o elenco. Ou seja, se você está esperando Blair, Serena, Nate, Chuck e companhia, não é o que vai acontecer.

A série terá um novo elenco, totalmente repaginado e, melhor ainda, com maior representatividade. Isso porque, na primeira produção, não havia presença de personagens importantes que eram negros, por exemplo.

Assim, os novos roteiristas e produtores optaram por uma série mais representativa, onde os personagens principais não fossem só brancos ou de uma aparência mais europeia. A nova turma será bem representativa e, assim, a série se aproximará mais da realidade, sem distorção.

Mas, quem são os novos personagens da série? Atrizes famosas, como a estrela de Revenge, serão a força dessa nova produção. Conheça agora alguns atores que estão presentes no reboot:

Evan Mock

Eli Brown

Zión Moreno

Jordan Alexander



Tavi Gevinson

Emily Alyn Lind

Savannah Smith

Thomas Doherty

Whitney Peak.

Mesmo com o elenco diferente, os personagens serão e farão referências aos personagens originais, como Serena, Dan, Blair, Nate, Vanessa, Jenny e Chuck.

Apesar da mudança no elenco, a atriz Kristen Bell, a nossa eterna voz da Garota do Blog, vai voltar a narrar o reboot de Gossip Girl. Muito bacana, não é mesmo?

Teaser do reboot

A HBO que vai ser o canal oficial da nova produção lançou um teaser para nos deixar ainda mais curiosos. O teaser faz parte dos lançamentos de 2021 e 2022 da emissora. Confira um pouquinho mais:

Além do lançamento do reboot de Gossip Girl, você vai encontrar alguns outros lançamentos como Insecure, Euphoria e a reunião especial de Friends. O próximo ano promete, não é mesmo?

Quando estreia a série?

Mas, quando estreia o reboot de Gossip Girl? A série está prevista para estrear na HBO no ano de 2021. Como as gravações iniciaram recentemente, devido à pandemia, esperamos que seja no segundo semestre do ano que vem. A série terá 10 episódios na primeira temporada.

Figurino de Gossip Girl, o reboot

A série promete ser, como a primeira versão, um ícone da moda. O figurinista da série original, Eric Daman também fará parte do reboot e promete trazer looks mais modernos e ainda mais inspiradores. Afinal, os looks da primeira versão até hoje nos inspiram bastante.

Assim, a nova versão da série que conquistou uma geração promete nos deixar viciados, com dramas mais atuais e um elenco com muita representatividade e talento. A série tem tudo para ser uma produção de muito sucesso e grande audiência.

Então, estão ansiosos para assistir ao reboot de Gossip Girl? Enquanto a data de estreia não chega, que tal matar um pouco da saudade da série vendo os melhores momentos e alguns looks que marcaram a produção? Venha relembrar um pouquinho com a gente.