Record contrata narrador Marco de Vargas para o Paulista 2022

A Record TV anunciou na última sexta-feira (03/12) a contratação do narrador Marco de Vargas para as transmissões do Campeonato Paulista. Além do canal aberto, os jogos também serão televisionados no streaming e no site da emissora, com início em 26 de janeiro. Marco é mais um do time de narradores, comentaristas e repórteres da Record para o Paulista de 2022.

Marco de Vargas, narrador de 47 anos com muita experiência, será o locutor esportivo do Campeonato Paulista 2022 nas transmissões da Record TV. A emissora anunciou a chegada do profissional na última semana com muita alegria, sendo mais um a integrar o time de estrelas do jornalismo que está sendo montado para as jornadas tanto na televisão aberta como no digital.

O narrador é muito conhecido por seu bordão “É rede”, além de suas passagens por canais como SporTV, Fox Sports, OneFootball e TV Cultura, trabalhando desde o futebol nacional, internacional até a Fórmula E. Além disso, em seu currículo também constam programações da Copa do Mundo.

Marco nasceu em Porto Alegre, em 1973, trabalhando primeiramente em emissoras de rádio do interior de São Paulo e do Paraná em 2000, seguindo mais tarde para emissoras gaúchas até chegar na televisão em 2005. Em entrevista ao portal R7, o profissional mostrou-se animado com a nova experiência.

“Estou muito feliz e motivado para jogar nesse grande time! Empunhar um microfone tão importante para narrar simplesmente o melhor campeonato estadual do Brasil é realmente sensacional. Que venha logo o Paulistão 2022, e com ele um show de transmissões emocionantes na tela da Record TV”.

Além de transmitir os jogos na televisão aberta, a Record também vai retransmitir o sinal através do aplicativo de streaming PlayPlus e o site do R7.

Confira as melhores narrações de Marco durante a sua trajetória na televisão.

Quais as contratações da Record para o Paulistão?

Além do narrador, a emissora também anunciou a chegada de Silvio Luiz, narrador de 87 anos, com muita bagagem na carreira para o meio digital. Já Marcio Canuto, sempre lembrado por seu jeito irreverente, irá comandar as reportagens com passagens ao vivo e também gravadas.

Renato Marsiglia, Zé Luiz, Bruno Piccinatto, Rodrigo Hinkel, Janice de Castro e Roberto Thomé também farão parte das transmissões da Record TV durante o campeonato do ano que vem.

Quando começa o Campeonato Paulista 2022?

A primeira rodada do Campeonato Paulista do ano que vem está marcada para o dia 26 de janeiro, quarta-feira, com todos os oito confrontos sem horário definido pela Federação Paulista de Futebol.

Ao todo, serão dezesseis equipes em campo divididas em quatro grupos de quatro cada. A Record transmite todos os jogos das rodadas tanto na televisão aberta como no streaming.

