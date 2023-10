Raquel morre no final da novela Mulheres de Areia?

A vilã Raquel tem um final nada feliz na novela Mulheres de Areia. A megera é perseguida por César, que a considera culpada pela morte de Zé Luís, e a faz pagar pelo mal que cometeu ao longo do folhetim. Relembre o final da gêmea má na trama.

Raquel no final de Mulheres de Areia

Raquel morre no último capítulo da novela ao perder o controle do carro e cair de uma ribanceira. A cena mostra a vilã dirigindo pela estrada quando começa a ser perseguida por César, que vai atrás da megera em busca de vingança. O personagem nunca perdoou a vilã por ter revelado seu segredo para Zé Luís, o que o deixou transtornado e causou sua morte.

A desavença entre Raquel e César começa no meio do folhetim, quando a vilã desmascara César para Zé Luís. O personagem de Irving São Paulo é muito próximo ao irmão, a quem considera como pai. A megera conta para o rapaz que o irmão dele mantinha um caso com Ruth (Glória Pires) e a abandonou quando ela engravidou, além de convencê-la a fazer um aborto. Quando o filho da gêmea boa nasceu morto, ele nem estava lá para apoiá-la, deixando-a passar por tudo sozinha.

Zé Luís fica tão desconcertado ao saber que o irmão foi tão mau-caráter que sai andando pelas ruas sem olhar para onde está indo e é atropelado por um carro, o que causa sua morte.

César fica arrasado com a morte do irmão e jura se vingar de Raquel; é por isso que ele decide persegui-la no último capítulo. A gêmea má até tenta se desvencilhar, mas perde o controle do carro e capota.

Após o falecimento de Raquel, Isaura (Laura Cardoso) toma a decisão de revelar a verdade a Ruth. A senhora confessa que a vilã conspirou para separá-la de Marcos (Guilherme Fontes) e que o empresário nunca a traiu. A mocinha decide ir atrás de seu grande amor antes que ele vá embora da cidade e se reconcilia com o amado, com quem tem um final feliz.

O que acontece no último capítulo de Mulheres de Areia?

As últimas cenas da novela também mostram o desfecho dos demais personagens além de Raquel. Ruth e Marcos ficam juntos, como já esperado pelos espectadores. "Então, espera aí, você descobriu o que aconteceu naquela noite?", questiona o empresário durante a conversa com a professora. "Você me perdoa?", pede a mocinha. "Não quero mais brigar, a única coisa que quero na vida é ficar com você", diz o rapaz.

Outro personagem que morre no final da novela é Virgílio (Raul Cortez). O vilão acaba sendo vítima de sua própria maldade quando arma uma situação para difamar o prefeito Breno (Daniel Dantas) e tomar posse do cargo público. O crápula passa a ser assombrado pela imagem de um espantalho e sofre um infarto fulminante.

Já Tonho da Lua (Marcos Frota) parte de Pontal D'Areia com uma caravana circense. O escultor deixa a cidade montado em um cavalo, junto com os demais artistas. Quem fica triste com a partida do personagem é Alzira (Giovanna Gold), que sempre foi apaixonada pelo rapaz. A moça fica sozinha na praia, abraçando e beijando as estátuas feitas pelo escultor.

Entre os casais que ficam juntos estão Malu (Vivianne Pasmanter) e Alaor (Humberto Martins), que se casam e têm um filho. Já Tônia (Andréa Beltrão) fica com Vítor (Oscar Magrini) após o desaparecimento de Joel (Evandro Mesquita), que deixou o folhetim ao desagradar a autora Ivani Ribeiro. O papel que ficou com Magrini foi criado para ter um final feliz com Tônia.