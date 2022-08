Caminho das Índias: 12 atores que já morreram

Folhetim está de volta às telinhas com reprise no Viva.

Escrita por Glória Perez e estrelada por Juliana Paes, Márcio Garcia e Rodrigo Lombardi, Caminho das Índias está de volta. O folhetim é exibido de segunda a sábado na faixa das 13h30, com reprises durante a semana na faixa das 23h00 e aos domingos a partir das 19h00. Matar a saudade da trama que se divide entre personagens brasileiros e indianos também traz de volta alguns rostos que não estão mais nas telinhas. Caminhos das Índias atores que já morreram e deixaram saudades são vários.

Adílson Maghá abre lista de Caminho das Índias atores que já morreram

Adílson Maghá morreu aos 68 anos de idade no final de 2016. Na época, foi revelado nas redes sociais pelo filho do ator mineiro, Gustavo Marquezini, que Adílson não resistiu a tratamento que passava por conta de um câncer no pulmão.

A última novela do famoso foi Velho Chico, de Benedito Ruy Barbosa, que ficou no ar de março a setembro de 2016 na faixa das 21h da Globo. Na trama de Caminho das Índias, Adílson interpretou o personagem Siro. Ele era o guru de Shankar, papel de Lima Duarte.

Eva Todor

Um dos nomes mais famosos da televisão, Eva Todor interpretou Dona Cidinha na trama de Glória Perez. Ela era secretária do Dr. Castanho (Stênio Garcia) e o idolatrava. Cidinha vivia em função do patrão e se certificava que ele não teria do que reclamar. Ela eera amiga de Cadore (Elias Gleizer), que foi seu namorado na juventude.

Eva Todor era natural da Hungria, ela nasceu no país europeu em 1919 e só se mudou para o Brasil quando estava com 5 anos de idade. Ela faleceu aos 98 anos, em dezembro de 2017, no Rio de Janeiro. Na época, foi revelado que a famosa sofria de Mal de Parkinson e faleceu por consequência de uma pneumonia. Ela não teve herdeiros e era viúva.

Chico Anysio

Chico Anysio fez uma participação especial na trama e por isso aparece na lista de Caminho das Índias atores que já morreram. O ator e humorista interpretou Namit, um indiano que ajuda o trambiqueiro Radesh (Marcius Melhem) a aplicar um golpe em Deva (Cacau Melo). Ele tinha como comparsa o personagem de Paschoal da Conceição, chamado Kori.

Um dos nomes mais conhecidos da TV, Chico Anysio faleceu em maço de 2012, aos 80 anos de idade. Ele estava internado há três meses no Hospital Samaritano, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro. O boletim médico divulgado na época informava que o artista morreu após uma parada cardiorrespiratória, causada por falência múltipla dos órgãos, consequência de choque séptico causado por infecção pulmonar.

Elias Gleizer

Elias Gleizer interpretou Cadore e aparece entre Caminho das Índias atores que já morreram. Na trama, Cadore era pai de Raul (Alexandre Borges) e Ramiro (Humberto Martins) e era um empresário que construiu sua empresa do zero. Quando buscou a aposentadoria, ele passou a empresa para os filhos, mas se sentia injustiçado por nunca ser escutado por nenhum dos dois quando o assunto eram os negócios.

Elias Gleizer faleceu em maio de 2015, aos 81 anos de idade. O ator ficou internado algum tempo antes de falecer, pois sofreu uma queda e acabou fraturando algumas costelas e o pulmão. Segundo o hospital, a morte aconteceu por complicações que levaram à falência circulatória devido a uma broncopneumonia.

Flávio Migliaccio

Flávio Migliaccio interpretou Karan na trama de Caminho das Índicas. Ele era um personagem divertido e polêmico, que gostava de provocar Laksmi (Laura Cardoso) e Opash (Tony Ramos). Ele era contra o sistema de castas e contava para as crianças histórias de deuses hindus.

Flávio Migliaccio se foi em maio de 2020, aos 85 anos de idade. Ele foi encontrado em seu sítio, que ficava em em Rio Bonito, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Uma carta de despedida foi encontrada junto ao corpo do ator e por isso foi divulgado na época que a morte aparentava ser suicídio. Sua última novela foi Órfãos da Terra, em 2019.

Luiz Baccelli está na lista de Caminho das Índias atores que já morreram

Luiz Baccelli morreu aos 69 anos de idade em fevereiro de 2013. O ator faleceu devido a uma parada cardíaca que aconteceu por conta de complicações renais. As últimas novela de Luiz Bacelli foram Amor e Revolução (2011), do SBT, e Aquele Beijo (2011), da Globo. Na trama de Caminho das Índias, ele interpretou Barat Mugdaliar. Barat era pai de Shivani, personagem de Thayla Ayala.

Mara Manzan

Bastante conhecida nas telinhas, Mara Manzan foi intérprete da personagem Ashima. A mulher era uma viúva indiana que abriu uma pastelaria no bairro da Lapa e levava uma vida alegre no Rio de Janeiro. Mãe de Indra (André Arteche) e Malika (Nahuana Costa), ela só permanecia no Brasil porque na região em que morava sua família indiana, ela não teria chance de se casar ou abrir o próprio negócio. O grande sonho da personagem era mandar o filho para estudar nos Estados Unidos e depois juntá-lo com uma moça indiana.

Mara Manzan faleceu em 2009, ano em que Caminho das Índias foi ao ar. A atriz tinha 57 anos de idade e estava internada no Hospital Rio’s D’or, no Rio de Janeiro. Mara vinha lutando contra um câncer que havia descoberto no pulmão desde 2008 e precisou passar por procedimentos, quimioterapia, entre outros tratamentos que agravaram sua saúde.

Paulo José é um dos Caminho das Índias atores que já morreram

Paulo José interpretou o Profeta Gentileza na trama. Antes de ganhar esse nome, ele era conhecido como José Datrino. O personagem tinha fama na trama porque ficou conhecido por pinturas nos muros e viadutos do Rio de Janeiro e pregava amor ao próximo. Alguns diziam que ele era louco.

O ator Paulo José é uma das mortes mais recentes da lista Caminho das Índias atores que já morreram. Ele faleceu em agosto de 2021, em decorrência de uma pneumonia. Ele tinha 84 anos e sua última novela foi Em Família (2014).

Suzana Faíni

Suzana Faíni interpretou Vírginia na trama de Caminho das Índias. A mulher era mãe de Yvone, papel de Letícia Sabatella. A atriz faleceu recentemente, em abril de 2022. Ela tinha 89 anos de idade e morreu de complicações causadas pelo Parkinson.

Os últimos trabalhos da atriz foram: Sob Pressão (2018), Espelho da Vida (2018), Salve Jorge (2012 – 2013), As Brasileiras (2012) e Escrito nas Estrelas (2010).

Selma Reis

Selma Reis fez uma participação pequena na novela. Ela interpretou a personagem Matilde, uma lojista, mãe de Hamia (Fernanda Lacerda), moça indiana que Ashima tentou apresentar para o filho Indra.

Selma faleceu em dezembro de 2015, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Ela tinha 55 anos de idade e estava internada no Hospital São José. O hospital revelou para o G1 na época que a atriz sofria de câncer, mas não revelou a causa exata da morte e nem o tipo de câncer que a atriz enfrentava.

Turíbio Ruiz

Turíbio Ruiz participou de Caminho das Índias como o personagem Tio Baba. O ator faleceu aos 89 anos de idade por conta de um acidente vascular cerebral (AVC), em julho de 2020. Os últimos trabalhos do famoso foram ao ar entre 2009 e 2011, que foram as novelas Caminho das Índias e Araguaia e a série 9mm: São Paulo.

Duda Ribeiro

Duda Ribeiro fez uma participação na novela como o agente penitenciário Miguel. Ele morreu em setembro de 2016, aos 54 anos de idade. O ator descobriu um câncer no fígado desde 2010 e lutou contra a doença durante alguns anos. Na época em que o ator faleceu, foi revelado que ele estava em tratamento com quimioterapia por conta de um tumor neuroendócrino, mas que complicações aconteceram e seu quadro de saúde evoluiu para uma pneumonia grave, que resultou em choque séptico.

Leia também

Um Anjo Caiu do Céu: atores que já morreram e deixaram saudade