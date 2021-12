O Cravo e a Rosa ganhou uma reprise nas tardes da Globo. A trama, inspirada no clássico A Megera Domada de William Shakespeare, gira em torno do romance de Catarina (Adriana Esteves) e Petruchio (Eduardo Moscovis). Abaixo, relembre o final da novela O Cravo e a Rosa.

Catarina e Petruchio – Final da novela O Cravo e a Rosa

Depois de serem vítimas de dezenas de armadilhas pensadas por Joaquim (Carlos Vereza) e Marcela/Muriel (Drica Moraes), Catarina e Pretruchio finalmente conseguem ser felizes para sempre.

Na reta final da trama, Catarina engravida de gêmeos, um menino e uma menina. A família termina a novela vivendo em harmonia.

Bianca e Edmundo – Final da novela O Cravo e a Rosa

Edmundo (Ângelo Antônio) finalmente consegue ficar junto de Bianca (Leandra Leal), o amor de sua vida. A mocinha percebe que Heitor estava interessado apenas em seu dinheiro e se entrega à paixão de Edmundo, que conta com a ajuda de Cornélio (Ney Latorraca) para se declarar. Os dois se casam.

Roubo das apólices

O mistério do roubo das apólices é resolvido durante a festa de noivado de Bianca e Edmundo, que foi realizada na casa de Batista.

É então que Petruchio desmascara Marcela e afirma que foi Batista quem roubou as apólices. Antes da cena ir ao ar, o público já havia visto que Batista (Luís Melo) havia trocado Marcela por Joana (Tássia Camargo), após descobrir o verdadeiro caráter da moça. Joana já era amante de Batista há mais de 10 anos.

Petruchio também diz que para conseguir descobrir os trambiques de Marcela, ele fingiu ceder à sedução da vilã e por isso abandonou Catarina. Mas, na verdade, ele nunca deixou de amar a geniosa moça.

No capítulo final, Marcela confessa que tentou roubar as apólices, assim como Heitor, mas eles não as encontraram. É revelado que a vilã não é a responsável pelo roubo, mas sim Mimosa (Suely Franco), empregada de Batista, que fiz que fez isso pois viu Marcela mexendo nos papéis e resolveu colocar as apólices dentro de um álbum de fotos. Porém, Buscapé (Luís Antonio Nascimento) pegou o álbum para tentar encontrar fotos de seus pais.

O álbum é devolvido, Batista paga as dívidas de Petruchio e eles se livram das chantagens de Marcela.

Marcela perde tudo e Januário fica rico

Ao longo da trama, é revelado que Januário (Taumaturgo Ferreira) é filho de Joaquim, fruto de uma aventura do passado do ricaço.

É claro que Marcela não reconhece o caipira como seu irmão. Quando Joaquim morre, ele decide deixar toda a sua herança para o porquinho de estimação de Januário.

A vilã tenta dar um golpe no próprio irmão, comprando o animal antes que Januário descubra sobre a herança. Porém, ela descobre que tudo era uma farsa de seu pai. O porco não herdou nada, o ricaço sabia do caráter de sua filha e combinou tudo isso com os advogados para distrair Marcela enquanto a situação de Januário fosse regularizada para que ele pudesse ficar com todo o dinheiro sozinho.

No final, depois de ficar rico, Januário conquista Lindinha (Vanessa Gerbelli), que se redime.