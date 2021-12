Relembre o final de Edvaldo na novela O Clone

Edvaldo, interpretado por Roberto Bonfim, é um personagem de O Clone inserido no núcleo brasileiro da novela. Ele começa a trama namorando Deusa (Adriana Lessa), mas se envolverá com outra mulher ao longo da história escrita por Gloria Perez. Abaixo, relembre o final de Edvaldo em O Clone.

Final de Edvaldo em O Clone

No início da novela, Edvaldo mantinha um relacionamento com Deusa. Porém, tudo muda quando a mulher decide fazer a inseminação artificial para dar à luz ao clone Léo (Murilo Benício). O personagem de Roberto Bonfim abandonada a então namorada.

No decorrer dos capítulos, ele conhece Odete (Mara Manzan), uma engolidora de fogo que trabalha no circo. Os dois se apaixonam e se casam. O homem se torna o padrasto de Karla (Juliana Paes), uma jovem trambiqueira que junto a sua mãe fazem de tudo para enriquecer às custas de outras pessoas.

No final de O Clone, Edvaldo terá um papel importante. Ligeiro (Eri Johnson) e Raposo (Guilherme Karan) serão desmascarados pelo marido de Odete durante uma das sessões de cura. Os farsantes saem correndo para não serem linchados pelo público.

Como está Roberto Bonfim hoje?

Atualmente, o ator Roberto Bonfim está com 76 anos de idade. Experiente ator de TV e cinema, o famoso coleciona dezenas de papéis após sua atuação em O Clone.

Na televisão, o último trabalho de Bonfim foi na atual novela das seis, Nos Tempos do Imperador, como o Coronel Ambrósio. O personagem, pai de Tonico (Alexandre Nero) e Samuel (Michel Gomes), morreu logo no começo do folhetim.

Neste ano, o ator também esteve em Gênesis, novela da Record, interpretando Betuel na fase Jacó. Ele deve estar na próxima trama bíblica de emissora, Reis, prevista para 2022.

Recentemente, o ator pode ser visto na edição especial da novela Império, em que viveu Seu Antoninho, um dos personagens centrais do núcleo de Santa Tereza e responsável pela escola de samba do bairro. No cinema, seu último papel foi em Pai em Dobro, longa da Netflix que está disponível na plataforma de streaming.

Depois de O Clone, Roberto Bonfim passou por alguns problemas de saúde. Em 2016, ele fez uma cirurgia bariátrica e perdeu mais de 50 quilos. Na época, o ator precisou se locomover por meio de uma cadeira de rodas. Ele também precisou fazer cirurgias no quadril e na bacia, por conta da artrose. Felizmente, se recuperou.