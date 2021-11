Quando descobrem que Léo é o clone na novela?

Depois da morte de Diogo (Murilo Benício), Dr. Albieri (Juda de Oliveira) faz um experimento em segredo com as células de Lucas e assim Léo vem ao mundo. E quando descobrem que Léo é o clone? A revelação demora para acontecer na novela de Glória Perez, mas será arrebatadora.

Quando descobrem que Léo é o clone – Vale a Pena Ver de Novo

Leva mais de 18 anos da trama para que a verdadeira origem de Leandro seja revelada pelo cientista em O Clone. No capítulo de número 172 da exibição original do folhetim, Albieri conta para o rapaz que ele é clone de Lucas. O jovem fica em choque com a revelação e diz para a mãe, Deusa (Adriana Lessa), que quer fugir e nunca mais falar com o padrinho.

Em seguida, no capítulo de número 173, é quando Jade descobre que Leo é um clone. Tudo acontece porque a mulher vai até o consultório do médico e conversa com ele sobre as semelhanças de Lucas e Leandro. “Seu afilhado é igualzinho o Lucas, como pode uma pessoa ser tão igual a outra sem ser gêmeo? Parece uma cópia”, comenta a moça, que se choca ao receber a resposta: “não parece, é uma cópia do Lucas”.

“Como? Quem é esse rapaz e como ele é tão igual o Lucas?”, pergunta Jade. O cientista então explica que Leo é clone de Lucas.

Alguns capítulos depois, no de número 181, acontece a famosa cena do encontro da dupla vivida por Murilo Benício. Os dois se veem por um espelho e se assustam. Depois disso, Lucas passa a ter ciúmes de sua cópia, por conta do fascínio do rapaz por Jade.

Para quem está acompanhando a novela no Vale a Pena Ver de Novo, é importante lembrar que reprises podem ter cortes ou serem reeditadas, assim, um acontecimento que foi mostrado em um capítulo de número 172 da exibição original, por exemplo, como quando descobrem que Léo é o clone, pode acontecer em episódios diferentes na nova transmissão da novela.

Final de Léo

O desfecho do personagem pode dividir opiniões. Isso porque, naas cenas finais do folhetim, Albieri decide fugir para o deserto e é seguida por Léo – que também decide deixar tudo para trás para acompanhar o padrinho.

Depois que todos descobrem que Léo é o clone, Dr Albieri é processado pelo conselho de ética e Leônidas (Reginaldo Faria) e Deusa brigam na justiça. O pai dos gêmeos recebe o reconhecimento da paternidade e a mulher continua registrada como mãe do rapaz em sua certidão de nascimento.

Os últimos momentos de Albieri e Leandro são durante uma tempestade de areia no Marrocos, o público vê a dupla de costas e depois ambos desaparecem.

