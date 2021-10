Relembre o final de Ranya na novela O Clone

Ranya, interpretada por Nívea Stelmann, é mais uma personagem marcante de O Clone. A mocinha sempre fez de tudo para ser a primeira mulher de Said (Dalton Vigh), o que acabou criando uma rivalidade com Jade (Giovanna Antonelli) O final de Ranya em O Clone não será muito diferente do que aconteceu ao longo da trama: ela continuará disputando a atenção do milionário.

Qual será o final de Ranya em O Clone?

Ranya é uma jovem bonita, alegre e com um bom coração. Ela é a segunda esposa de Said – na cultura mulçumana, o homem pode se casar com mais de uma mulher.

Através do relacionamento entre ela, Jade e o milionário, é mostrada a convivência de duas esposas em um casamento muçulmano. Apesar das competições e hostilidade, também são exibidos os momentos de companheirismo e solidariedade.

Jade e Said vão se casar e ela será a primeira esposa do homem. Os dois têm uma filha chamada Khadija (Carla Diaz). Porém, o casamento não será feliz, afinal a protagonista é mesmo apaixonada por Lucas (Murilo Benício).

No final de O Clone, Jade e Lucas vão ficar juntos e ela vai se separar do marido. Mas, isso não significa que Ranya será a primeira esposa do homem. Said irá se casar com Zuleika, a mesma mulher que se casou com seu irmão Mohamed (Antonio Calloni). As duas terminam a trama disputando a atenção do marido.

Como assistir O Clone?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h30, horário de Brasília, na Globo. O folhetim faz parte do Vale a Pena Ver De Novo, que exibe os maiores sucessos da emissora.

Quem não conseguir assistir no horário da tarde, pode ver todos os capítulos no GloboPlay. Por ser uma novela antiga, todos os episódios já estão disponíveis na plataforma de streaming. Para ter acesso, é necessário ser assinante de um dos planos.

Quando o folhetim for reprisado no Vale a Pena Ver de Novo, os capítulos serão adicionados diariamente no Globoplay, com o título ‘O Clone – Vale a Pena Ver de Novo’. A versão é disponibilizada devido aos cortes que acontecem durante a reprise.