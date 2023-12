Onde foi gravada a novela Paraíso Tropical?

Depois de 16 anos de sua exibição original, a novela de Gilberto Braga e Ricardo Linhares está de volta no Vale a Pena Ver de Novo. Apesar da trama se passar a maior parte no Rio de Janeiro, há algumas cenas no começo do folhetim que foram rodadas em outros estados. Curioso para saber onde foi gravada Paraíso Tropical? O DCI te conta.

Relacionado: 5 atores de Paraíso Tropical que já morreram

Paraíso Tropical foi gravada no Nordeste e no Rio de Janeiro

As primeiras cenas de Paraíso Tropical, que estão sendo exibidas no Vale a Pena Ver de Novo, foram gravadas nos estados da Bahia e de Pernambuco. As cidades que receberam os atores e a produção da novela foram Itacaré, Porto Seguro, Arraial D’Ajuda, Ilhéus e Porto de Galinhas, de acordo com informações do Memória Globo.

Isso porque no início da história, o folhetim se passa na cidade fictícia Marapuã, no Nordeste, onde os protagonistas Paula (Alessandra Negrini) e Daniel (Fábio Assunção) se conhecem. A mocinha trabalha como gerente na cidade de Pedra Bonita, próxima ao outro município, onde o empresário chega para fazer negócios.

As cidades escolhidas para receberem as gravações de Paraíso Tropical são alguns dos destinos mais procurados do Nordeste, famosos pelas paisagens paradisíacas. Até porque Daniel pratica windsurf em uma das praias e é ao sofrer um acidente enquanto está no mar que ele conhece Paula.

No entanto, em meio ao namoro, a mãe de Paula fica gravemente doente e revela para a filha que ela não é sua genitora e que a personagem tem parentes no Rio de Janeiro. É quando a mocinha decide partir para a capital fluminense em busca de descobrir sua verdadeira origem.

Já no Rio de Janeiro é onde estão localizados os Estúdios Globo, que na época se chamavam Projac. A maioria das cenas são gravadas na cidade cenográfica construída no local - apenas as externas que envolvem outras paisagens são rodadas fora de lá. Por exemplo, no primeiro capítulo, um enorme trilho foi colocado em plena praia de Copacabana para filmar os banhistas na orla.

Outra curiosidade é que o Edifício Copamar e o Hotel Duvivier, dois dos cenários mais importantes da novela, são fictícios e foram criados apenas para o folhetim. Quem for visitar o Rio de Janeiro, não irá encontrá-los, mas os locais foram inspirados na rua Prado Junior, do bairro de Copacabana.

Também são mostradas muitas cenas na Avenida Atlântica, via mais famosa da capital fluminense e casa do famoso calçadão, que se tornou atração turística ao longo dos anos.

Também é na Avenida Atlântica onde passa boa parte das cenas de Bebel e Olavo. É lá que a personagem encontra seus clientes e também onde se passa um dos momentos mais icônicos da novela e que viralizou nas redes sociais - quando o mau-caráter chama a mulher de "cachorra e bandida" e, em seguida, diz que a ama.

Relativamente curta para uma história que foi exibida no horário das nove, Paraíso Tropical tem apenas 179 capítulos - pouco considerando que nos anos 2000, os folhetins ultrapassavam facilmente a marca de 200 episódios. Rejeitada em sua exibição original, a história demorou 16 anos para ganhar a primeira reprise no Vale a Pena Ver de Novo.

Em 2021, a trama foi exibida no Viva e, posteriormente, disponibilizada no Globoplay. Agora, os espectadores poderão assistir a reprise de Paraíso Tropical na televisão aberta de segunda a sexta, às 17h05, horário de Brasília. Vale lembrar que o 'Vale a Pena Ver de Novo' sofre dezenas de cortes; portanto, a novela pode ficar no ar por bem menos tempo que em sua exibição original.

Acompanhe tudo sobre novela no DCI