Relembre última novela de Karina Bacchi na Globo

Hoje com 46 anos de idade, Karina Bacchi marcou algumas produções das telinhas nos anos 2000, mas resolveu deixar a carreira de atriz no passado. Atualmente, a loira é apresentadora e se dedica às redes sociais, onde produz conteúdos religiosos. Relembre a carreira dela e a sua última novela.

Qual foi a última novela de Karina Bacchi?

A última novela com Karina Bacchi na TV Globo foi Da Cor do Pecado, também um de seus projetos mais famosos. Ela interpretou Tina Fuchs na trama de João Emanuel Carneiro, musa que era muito disputada. Ela trabalhava no quiosque de Edilásia (Rosi Campos), até que a mulher descobre que a loira é motivo de intriga entre seus filhos, Apolo (Reynaldo Gianecchini) e Thor (Cauã Reymond), e acaba a demitindo.

Como a moça só ficava com os vencedores do tatame, Dionísio (Pedro Neschling), que era apaixonado pela beldade, tinha esperança de conquistar o coração da loira ao tentar vencer uma luta contra Thor.

Depois deste trabalho, ela participou em dois episódios da série A Grande Família, em 2005, e então migrou para a Record TV. Na emissora de Edir Macedo, ela atuou em Cidadão Brasileiro (2006), Caminhos do Coração (2007) e por último na série Louca Família. Após deixar de atuar nas telinhas, a despedida do cinema veio dois anos mais tarde, em 2009, com o filme A Mulher Invisível.

Anos mais tarde, em 2021, em papo com o professor, teólogo e consultor de novelas bíblicas Rodrigo Silva, no Positivamente Podcast, Karina Bacchi explicou o motivo que a levou a deixar as novelas e outros produções. Convertida ao cristianismo, ela decidiu largar a profissão depois de ler uma passagem sobre adultério na Bíblia.

"Na Bíblia, a gente vê que Deus não se agrada do adultério. Uma atriz casada que vai interpretar uma cena onde ela vai ter que beijar e abraçar. Aquilo não seria considerado adultério? Mesmo sendo uma novela bíblica, aquilo não estaria sendo contra o que a Bíblia diz? (...) Isso é algo que me conflitou demais e eu deixei a minha carreira por conta não só da Bíblia, mas também porque eu não me sentia à vontade em estar atuando, mesmo sabendo que aquilo não era eu, era um personagem. Eu deixei de atuar por opção, por escolha, por causa disso", contou a famosa.

Atualmente, Karina Bacchi é apresentadora. Ela tem um canal no Youtube com mais de 607 mil inscritos em que fica a frente de projetos como Guerreira na Fé, além de trabalhar também no Positivamente Podcast e Forte Podcast. Além disso, ela é influenciadora digital e tem mais de 9 milhões de fãs no Instagram.

