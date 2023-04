Karina de Travessia, Danielle Olímpia é filha de quem?

Em sua primeira novela, Danielle Olímpia chama a atenção do público como a personagem Karina de Travessia. O destaque da artista no folhetim de Gloria Perez desperta o interesse dos noveleiros na vida pessoal da atriz de 25 anos, como quem são os pais dela? Danielle não é filha de famosos e é a única da família que faz parte deste mundo.

Quem são os pais de Danielle Olímpia?

Danielle Olímpia nasceu em São Paulo, mas é filha da pais mineiros e que levam vidas comuns. A família aparece pouco nas redes sociais da moça, mas ela já mostrou o rosto da mãe, que se chama Madalena.

A paulista passou a morar sozinha no Rio de Janeiro por causa das gravações de Travessia, já seus pais estão no estado de origem. Em entrevista em abril ao Extra a atriz contou que o pai vive em Morada Nova de Minas e trabalha em uma pousada. Já sua mãe mora em Vazante - também em Minas Gerais e próximo de Goiás - e vende pão de queijo.

Antes dos trabalhos na atuação, Danielle Olímpia chegou a trabalhar ao lado a mãe, auxiliando na venda da especialidade mineira. Ela também passou pelo curso de Direito, para ter uma profissão mais "garantida" que o audiovisual, mas acabou não se identificando com a área.

A artista contou que a família se preocupou quando ela revelou que queria ser atriz, já que os pais nunca tiveram muito dinheiro, mas ela deu sorte e conquistou dois trabalhos que alavancaram sua carreira, primeiro a série Sintonia da Netflix e agora a novela Travessia da TV Globo.

Danielle Olímpia tem dois irmãos. A mais velha é Larissa, de 26 anos, que mora em Minas Gerais e trabalha com Marketing. O caçula da família é Victor, de 23 anos de idade. Poliglota, ele vive viajando o mundo por trabalhar em um cruzeiro.

Atriz é ovacionada nas redes sociais por Travessia

Pouco conhecida entre o grande público até então e com apenas um grande trabalho - a série da Netflix - os holofotes mudaram para Danielle Olímpia nos últimos tempos. Sua atuação como Karina em Travessia tem chamado a atenção do público e a complicada trama da adolescente marcou a novela de Gloria Perez, principalmente nas últimas semanas.

Sem saber que falava com um pedófilo pela internet, Karina acabou com imagens íntimas expostas na internet e começou a ser chantageada pelo vilão vivido por Claudio Tovar. A adolescente escondeu toda a situação de sua família e amigos e sofreu sozinha durante todo este tempo, sempre sendo assediado pelo predador.

Na reta final da novela, a história da personagem chegou ao ápice quando ela fugiu de casa e depois de encontrada foi parar na delegacia de Helô (Giovanna Antonelli) para esclarecer o assunto. A atuação da famosa ganhou diversos elogios nas redes sociais.

"A angústia da Karina e o show da Danielle Olímpia", comentou o colunista do TV História Sérgio Santos no Twitter, quando o capítulo em que Karina é encontrada, mas se nega a falar sobre o abuso, foi ao ar.

A angústia da Karina e o show da Danielle Olímpia. #Travessia pic.twitter.com/BxcWIEOsao — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 29, 2023

"Como diria Wilma Campos de Vai na Fé, não existe papel pequeno para uma grande atriz. Danielle Olimpia vem roubando a cena. A única história que eu de fato me importo em continuar acompanhando pra saber qual vai ser o desfecho", disse um usuário da rede social. "Para mim Clara Moneke (Kate de Vai Na Fé) e Danielle Olimpia (Karina de Travessia) são as revelações do ano até aqui", disse outro.

Como diria Wilma Campos de Vai na Fé, não existe papel pequeno para uma grande atriz. Danielle Olimpia vem roubando a cena. A única história que eu de fato me importo em continuar acompanhando pra saber qual vai ser o desfecho #Travessia pic.twitter.com/8i356G9x4Q — luis (@oboynoveleiro) April 29, 2023

Pra mim Clara Moneke (Kate) e Danielle Olimpia (Karina) são as revelações do ano até aqui #VaiNaFe #Travessia pena que acabaram com o prêmio de revelação do domingão 😒 pic.twitter.com/M8AVxegaDQ — Bom dia (@123cinema1) April 21, 2023

"Que show de atuação da Danielle Olímpia, ela merece MUITO novas oportunidades na Globo. Um dos melhores se não o melhor capítulo de Travessia esse de hoje", também foi comentado na rede social.

Que show de atuação da Danielle Olímpia, ela merece MUITO novas oportunidades na Globo. Um dos melhores se não o melhor capítulo de #Travessia esse de hoje pic.twitter.com/CN1bUOVz7O — Gabriel Campos (@gabscmps) April 29, 2023

VEJA - Qual será o final de Karina em Travessia