Rensga Hits assistir online: como acompanhar a série

Os espectadores que quiserem continuar acompanhando a saga de Raíssa (Alice Wegmann), Rensga Hits assistir online está disponível no Globoplay. A Globo exibiu os dois primeiros capítulos da trama, mas os demais episódios são exclusivos da plataforma de streaming.

Rensga Hits assistir online no Globoplay

A partir do dia 4 de agosto, os quatro primeiros capítulos da trama que conta a trajetória de Raíssa Medeiros em busca da fama estarão disponíveis para os assinantes do Globoplay.

A plataforma de streaming também disponibiliza o primeiro capítulo para não assinantes logados na plataforma. O acesso ficará liberado até 8 de agosto, segunda-feira.

Os episódios de números 5 e 6 entram para o catálogo em 11/08. Os dois últimos, que mostram o desfecho da história, ficarão disponíveis em 18/08, totalizando oito episódios.

Para Rensga Hits assistir online, é necessário ter um dos planos de assinatura da plataforma de streaming – é possível optar por assinaturas anuais ou mensais, com preços que começam em R$14,90 por mês, que podem ser pagos com cartão de crédito e carteiras digitais. Feita a assinatura, é só buscar pelo nome do seriado no campo de busca ou acessar a aba “novidades”.

A trama começa com Raíssa, uma jovem que descobre que é traída pelo ex-noivo e o abandona no altar. A decepção amorosa a incentiva a partir rumo ao sonho de viver de música sertaneja na grande Goiânia. Além da protagonista vivida por Alice Wegmann, Rensga Hits conta com atores já conhecidos pelo público e ainda marca a estreia de Rafa Kalimann como atriz.

Lorena Comparato interpreta Gláucia Figueira, outra cantora que sonha em ser famosa e acaba fazendo sucesso com uma música composta por Raíssa, que considera sua rival. Fabiana Karla também está no elenco vivendo a personagem Helena Maravilha, dona da Joia Maravilha Records, uma das mais importantes casas de composição musical de Goiânia.

Deborah Secco interpreta Marlene, dona da Rensga Hits, uma das maiores casas de composição musical do Brasil, que rivaliza com Helena quando percebe que está perdendo espaço para a concorrente. Completando o time das protagonistas está Tia Má no papel de Carol, dona de um bar onde diversos artistas sertanejos se apresentam.

Rafa Kalimann vive Paloma, uma influenciadora digital goiana que apresenta os músicos no Espetinho de Carol e ainda bate um papo com Raíssa, que pede uma oportunidade de aparecer na atração comandada pela famosa. Esse é o primeiro papel da ex-BBB como atriz, que no ano passado ganhou seu próprio programa no Globoplay, o Casa Kalimann. No entanto, a atração sofreu fortes críticas do público e não ganhou uma segunda temporada.

Rensga Hits ainda conta com a participação da cantora Naiara Azevedo, além dos atores Jeniffer Dias, Sidney Santiago Kuanza, Lúcia Veríssimo, Stella Miranda, Guida Viana, Alejandro Claveaux, Samuel de Assis, Ernani Moraes, Ivan Mendes e mais.

Lançamentos Globoplay agosto de 2022

Além de Rensga Hits assistir online, o Globoplay inclui outros títulos em seu catálogo nesse mês, entre novelas, séries, minisséries e shows ao vivo.

01/08 – Um Anjo Caiu do Céu – Novela

02/08 – Rock in Rio, A História – Série documental

03/08 – Grimm – 6ª temporada – Série

04/08 – Rensga Hits! – Série

07/08 – Especial Caetano Veloso 80 Anos – Show ao vivo

15/08 – Páginas da Vida – Novela

22/08 – Belíssima – Novela

25/08 – Arcanjo Renegado – 2ª Temporada – Série

29/08 – A Casa das Sete Mulheres – Minissérie

Haverá ainda outros lançamentos em agosto que ainda não possuem data definida:

A Guardiã da Floresta – Série

Fair Trade – Jogo Sujo – Série

Stella Blómkvist: Investigação Sem Limites – Série

Unbroken: Nada a Perder – Série

Meu Nome é Thiago André – Especial 20 anos Thiaguinho – Especial

Law & Order: Crime Organizado – Série

A Generala – Série

Ouro Verde – 2ª Temporada –

Walker – 2ª Temporada – Parte 2 – Série

Pureza – Filme

The Equalizer – 2ª temporada – Série

Passengers – Série