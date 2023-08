Como assistir a reportagem do Fantástico sobre TDI no último domingo 2023

Como assistir a reportagem do Fantástico sobre TDI no último domingo 2023

No domingo, 20 de agosto, o Fantástico exibiu uma reportagem especial sobre TDI, transtorno dissociativo de identidade, onde o paciente apresenta diversas identidades. Três brasileiras foram entrevistas e contaram como é conviver com o distúrbio que ainda é pouco conhecido no país.

Assistir a reportagem do Fantástico sobre TDI | Globoplay

Dá para assistir a reprise da reportagem sobre TDI no Fantástico pela Globoplay. O conteúdo é gratuito, no entanto, é preciso ter uma conta grátis na plataforma streaming para conseguir a liberação da matérias.

Caso ainda não tenha um cadastro no site, veja o passo a passo para criar sua conta gratuita na Globoplay:

Passo 1: acesse a plataforma no endereço https://globoplay.globo.com/ e seguida clique no botão "entrar", que você encontra na lateral direita do site. Após ser redirecionado a uma nova página, você deve clicar em "cadastre-se";

Passo 2: depois de clicar no botão de cadastro, você será redirecionado para um formulário. Nesta página, você informará alguns dados pessoais: seu nome completo, e-mail válido, senha que usará no site, gênero (você pode selecionar a opção "não quero informar"), data de nascimento, país, estado e cidade em que reside;

Passo 3: após completar o questionário, você deve finalizar o processo selecionando a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e então apertar o botão "cadastrar";

Passo 4: como esta é uma conta gratuita, você não precisará selecionar nenhum pacote de cliente e sua conta já estará liberada para conferir os conteúdos gratuitos da Globoplay. Para assistir a matéria do Fantástico na íntegra, vá na barra de pesquisa e procure pelo programa;

Passo 5 : você deve clicar no programa do Fantástico do dia 20 de agosto de 2023. O programa total tem quase três horas.

O que é TDI transtorno

Uma condição de saúde mental, as pessoas com transtorno dissociativo de identidade apresentam mais de duas personalidades, e essas identidades controlam o comportamento de uma pessoa em momentos diferentes. O TDI pode causar lacunas na memória e outros problemas.

O distúrbio é considerado raro e afeta entre 0,01 e 1% da população. Pode ocorrer em qualquer idade, mas as mulheres são mais propensas do que os homens.

Uma pessoa com TDI tem duas ou mais identidades distintas, mas a identidade “central” é a personalidade usual da pessoa. As identidades também podem ter diferentes gêneros, etnias, interesses e formas de interagir com seus ambientes.

O paciente pode sentir a presença de duas ou mais pessoas conversando ou vivendo dentro de sua cabeça e pode se sentir possuído por outras identidades. Cada personalidade pode ter um nome único, história pessoal e características, incluindo diferenças óbvias na voz, gênero, maneirismos e até mesmo qualidades físicas como a necessidade de óculos. Também há diferenças em quão familiar cada identidade é com as outras.

O tratamento para transtornos dissociativos pode incluir psicoterapia (psicoterapia) e medicamentos. Embora o tratamento de transtornos dissociativos possa ser difícil, muitas pessoas aprendem novas maneiras de lidar e levar uma vida saudável e produtiva.

Veja também quem já apresentou o Fantástico