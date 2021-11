Potifar na novela Gênesis: veja qual será o final do general

Depois de ficar gravemente ferido nos capítulos finais da novela por causa de uma flechada e passar altos e baixos ao longo do folhetim por causa das traições de Neferíades (Dandara Albuquerque), Potifar na novela Gênesis terá um final feliz? Veja qual o futuro do personagem.

Final de Potifar na novela Gênesis

O general do faraó Sheshi vai ter um desfecho feliz ao lado de Amanisha (Isabel Fillardis). Os personagens vão terminar o folhetim casados – A Record TV não divulgou o final de Potifar na novela Gênesis no resumo que cederam sobre a semana final da produção, mas o Purepeople teve acesso ao roteiro do folhetim.

Ainda segundo o portal, o casal passará por momentos de crise e a rainha ameaçará ir embora do Egito. Mas Potifar não desistirá de conquistá-la na novela Gênesis e a beijará. Depois de brigas, algumas geradas por ciúmes, o casal vai se acertar e ficará junto de vez na novela.

Amanisha vive em Núbia e Potifar é general de Sheshi no Egito, não foi revelado se o casal se mudará para outra cidade ou país quando decidirem ficar juntos ou se um deles vai deixar seu país depois do casório. Também não se sabe ainda se os personagens vão parar de aparecer depois que a novela mostrar que eles decidiram se casar ou se haverão mais cenas deles no desfecho do folhetim.

Já a ex-esposa de Potifar não terá um final nada agradável no final da novela Gênesis. A mulher será expulsa do Alto Egito e vagará pelo deserto com apenas uma bolsa e poucos mantimentos.

Personagem de Val Perré

Potifar foi um dos personagens centrais da sétima fase da novela Gênesis, ele ganhou espaço com a chegada de José ao Egito. Responsável pela força militar do faraó, o general era um homem muito respeitado no reino.

O personagem comprou José para ser seu servo e viu no rapaz muita inteligência e comprometimento, assim ele o transformou em alguém de confiança. O rapaz passou a administrar a casa de Potifar, mas tudo foi estragado por Neferíades (Dandara Albuquerque), esposa do general. A mulher traiu o marido com diversos homens e quis repetir o feito com José, mas o rapaz se negou a ficar com ela.

A desfeita fez com que a personagem mentisse e acusasse o filho de Jacó de abuso. Potifar se sentiu traído e jogou o rapaz na prisão. Depois que José se tornou governador, o militar encontrou a esposa na cama com outro e descobriu que ela realmente havia mentido, como havia contado José.

A mulher foi punida e teve o rosto desfigurado, a situação deixou Potifar de coração partido. O lado romântico do personagem voltou a bater forte depois que ele conheceu Amanisha. Na reta final da novela Gênesis, a mulher chegou ao Egito por convite de Khamesha (Kizi Vaz) e se tornou alvo de disputa entre Potifar e Abumani (Dudu de Oliveira).

Outra trama que deixou o homem de confiança do faraó ocupado na novela Gênesis foi Apepi, rival de Sheshi, muitas investigações sobre o faraó exilado foram realizadas pelo general, que queria descobrir os traidores do soberano e quem foi o responsável pela morte da irmã do faraó, Amarílis.

Quando acaba Gênesis?

Falta pouco para você conferir o final de Potifar na novela Gênesis, o folhetim será finalizado na próxima segunda-feira, dia 22 de novembro. No dia seguinte, terça-feira, 23 de novembro, começará a exibição de A Bíblia, produção que irá reunir cenas de novelas já exibidas pela Record TV, como Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida.

