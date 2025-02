Resumo Cabocla de sexta-feira, último capítulo

Leia os capítulos do resumo de Cabocla de 14 de fevereiro de 2025, novela vespertina da TV Globo. É o último capítulo da reprise, que mostrará o casamento de Belinha e Neco, além de nascimentos dos filhos de Zuca e Mariquinha.

Os capítulos podem sofrer alterações por escolha da emissora.

Resumo de Cabocla de sexta-feira, 14/02

O resumo da novela Mulheres Apaixonadas da sexta-feira, 14, de acordo com os capítulos originais, será com novos bebês e casamento.

Boanerges diz que o carro estragou e que não dá para levar Belinha ao casamento, mas Emerenciana pede para que o marido dê a manivela à ela, que acaba consertando o veículo. Todos na cerimônia estão ansiosos por causa da demora da noiva. Neco se emociona ao ver o amor de sua vida se aproximando. Até Justino chora. O pai da noiva pede para que o frangote cuide bem do tesouro dele. Neco e Belinha finalmente se casam.

Antes dos noivos partirem para a lua de mel, Boanerges aconselha o genro a ter paciência com a esposa, e diz para a filha ter juízo. Tobias e Mariquinha partem para São Paulo.

Dez meses depois, o povo começa a montar um palanque no centro da cidade. Boanerges é quem vai discursas, mas enquanto se arruma recebe uma notícia: sua mulher está grávida. Belinha também espera à chegada do primeiro herdeiro. Zuca está no hotel com a família.

O resumo indica que a última cena de Cabocla mostrará Belinha dando à luz, enquanto Boanerges e Neco aparecem no mesmo palanque, selado a paz na política e unindo, de vez, as famílias.

Como assistir a novela da TV Globo online de graça?

A plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet e em seguida clique no ícone de “Agora na TV”, localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.

Lembrando que o GloboPlay também está disponível como aplicativo pelo celular. É só acessar a loja de aplicativos Google Play e Apple Store, procurar pelo nome do streaming e entrar com o e-mail cadastrado no portal da Globo. Pelo navegador do celular também é possível.

>> Qual novela vai substituir Tieta em 2025