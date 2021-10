Resumo da novela Carinha de Anjo: capítulos de 25 a 29 de outubro

Carinha de Anjo está sendo reprisada no SBT, enquanto as novelas inéditas não ficam prontas. Na próxima semana, a trama infantil promete fortes emoções para o público noveleiro. Veja o que vai acontecer no resumo da novela Carinha de Anjo. As informações foram cedidas pela emissora e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Segunda-feira, 25 de outubro – Capítulo 19 – Resumo da novela Carinha de Anjo

No capítulo de segunda-feira, Tia Perucas e Dulce Maria vão entrar em uma cabana para conseguir ligar para Gustavo. Beatriz vai receber as duas, mas seu namorado Ricardo se preocupa que o pai Beatriz, Murilo Rossi, os encontrem.

Gustavo irá até a cabana onde estão Tia Perucas e Dulce Maria. Murilo recebe a informação de seus detetives sobre o paradeiro de sua filha. Para Tia Perucas, Beatriz diz que fugiu de casa para poder ficar com Ricardo.

Dulce diz aos dois que tem um padre em sua família e que pode casar o casal de graça. Juju diz para Zeca cantar um estilo de música diferente e Inácio é resistente. Silvana fica irritada. Gustavo e padre Gabriel chegam na cabana para resgatar Dulce Maria e Tia Perucas. Dulce diz para Gustavo que também precisam ajudar Beatriz e Ricardo.

Estefânia diz que podem levar os dois para a rodoviária e comprar passagem para onde eles quiserem. Murilo chega na cabana e conversa com Gustavo, que não conta a verdade e acoberta o casal. Estefânia leva Beatriz e Ricardo para passar a noite no apartamento de Gustavo, sem que ele saiba. Nicole diz para o irmão que precisa se aproximar de Dulce Maria.

Nicole quer sair apenas com Dulce. Gustavo conversa com Dulce Maria sobre se casar com Nicole. Dulce conta que queria que ele ficasse com alguém como a irmã Cecília. Dulce revela para o pai que Beatriz e Ricardo estão no apartamento. Cecília pensa estar apaixonada, mas guarda segredo da amiga, irmã Fabiana.

Terça-feira, 26 de outubro – Capítulo 20

Na terça, Gustavo toma uma decisão e diz que não quer que Beatriz e Ricardo fiquem no apartamento. Abalada, Dulce Maria chora e convence Gustavo a mudar de ideia. Ele diz que Dulce precisa guardar segredo. Fabiana ensaia o coral das irmãs. Zeca compõem uma música de amor e mostra para a mãe e irmã Fabiana.

Tia Dulce irá levar Dulce Maria e Nicole para dar uma volta no shopping. Inácio vai atrás de Juju para pedir para ela gravar um novo clipe de Zeca. Dulce Maria diz para Nicole que tem uma moça linda em sua casa que se chama Beatriz e, Gustavo, sempre olha para ela. Nicole fica irritada e diz que vão embora.

Tia Perucas é convencida por Cristovão para jantar com ele. Nicole se irrita com Gustavo e cobra uma resposta sobre estar escondendo uma mulher em seu apartamento. A noiva de Gustavo vai embora e diz que desperdiçou seu dia saindo com uma pirralha fofoqueira. Juju grava o clipe da música que Zeca escreveu para ela. Juju acha tudo fofo. Dulce Maria escuta tudo o que Nicole disse e se esconde na casa de Rosana. Nicole conta para Flávio o que aconteceu sobre o casal escondido na casa de Gustavo e ele acha que isso pode render dinheiro para eles.

Quarta-feira, 27 de outubro – Capítulo 21 – Resumo da novela Carinha de Anjo

Na quarta-feira, a Madre Superiora dirá com um gesto feito com as mãos que adorou a apresentação musical do colégio. Emílio e Dulce Maria terão uma conversa no quarto. O menino diz que pediu para Zé Felipe chamar Cecília para ir até a cidade. Zé Felipe passa o recado para a irmã Fabiana. Rosana descobre que Dulce Maria está em sua casa. A carinha de anjo conta que se escondeu lá após as barbaridades que Nicole disse para sobre ela.

Rosana faz uma revelação para Gustavo e diz que Dulce Maria está em sua casa. Ela afirma que prefere deixar a menina com Emílio neste momento, que está triste. Após receber o recado de Fabiana, Cecília vai para a cidade. Beatriz e Ricardo dizem que muitas pessoas já sabem que eles estão no apartamento de Gustavo e por isso vão embora de lá. Flávio sai com Madalena após um ano.

A garota estranha que seu ex-affair aparece, mas acaba contando para ele que o patrão dela, Murilo, está desesperado com o desaparecimento da filha. Flávio aproveita a ida da mulher ao banheiro par pegar o número de celular do pai de Beatriz. Dulce Maria conversa com Cecília. Vitor chega ao Brasil. Estefânia telefona para Cristóvão e diz que não poderá jantar com ele.

O homem chama Silvana para que ele não jante sozinho. Dulce Maria conta para Gustavo que está muito triste com a notícia do casamento do pai. Cecília diz para Gustavo que espera que ele tenha compreendido que a felicidade de Dulce Maria precisa vir sempre em primeiro lugar. Estefânia aparece de surpresa no restaurante e pede desculpa para Cristóvão.

Quinta-feira, 28 de outubro – Capítulo 22

Na quinta, Silvana descobre que o jantar de Cristóvão na verdade era para Estefânia. Tia Perucas acaba aparecendo sem avisar no restaurante. Nicole vai até o apartamento de Gustavo. Ele a manda embora e voltar outro dia.

Nicole se irrita com a presença da irmã Cecília. Dulce Maria pede para que Cecília a leve para o colégio para não ficar junto de Nicole. Vitor está no mesmo restaurante que Cristóvão e Estefânia. O homem, que é chef de cozinha, fica encantado com a beleza de Estefânia e tira uma foto dela de longe.

Tereza explica para Dulce Maria que ela precisa abençoar o casamento de Gustavo. A Madre Superiora diz que ou Cecília muda sua postura em relação a família de Dulce Maria, ou terá que deixar a vida religiosa. Juju conta para a mãe que Zeca fez uma música para ela. Rosana explica que quando um garoto faz uma canção para uma menina é por estar apaixonado. Juju diz que eles são apenas amigos.

A vlogueira mostra para a mãe o clipe com a canção que Zeca fez para ela. Beatriz e Ricardo pedem para o Padre Gabriel celebrar o casamento dos dois, pois assim Murilo não poderiam fazer nada. Gustavo e Dulce Maria encontram Vitor no hotel para irem almoçar. Vitor conta que terá um food truck gastronômico.

Vitor descobre que Gustavo é irmão da mulher que ele achou linda, Estefânia. Cecília pergunta para Diana como saber se o que sente por Gustavo é paixão. Diana diz que tudo o que ela sente é amor. Cecília diz que não pode e não sabe o que fazer. Diana aconselha ela a guardar segredo e pensar bem, pois isso pode mudar completamente a sua vida.

Sexta-feira, 29 de outubro – Capítulo 23 – Resumo da novela Carinha de Anjo

Na sexta, Tia Perucas ficará sabendo através de Rosana sobre todo histórico da família de Nicole e que ela não contou nada antes por estar sendo ameaçada por eles em relação a guarda da adoção de Emílio. Nicole pede desculpas para Gustavo. Ela se ajoelha e Gustavo diz que aceita a desculpa da megera.

Nicole mente e diz que Haydee está com problema no coração e por isso vai precisar viajar por um mês para que ela faça exames. A mulher pede para que antecipem a festa de noivado. Gustavo fica feliz. No colégio, as meninas maiores fazem cabo de guerra com as meninas menores, lideradas por Dulce Maria.

Cecília conta para a Madre Superiora que não quer sair da cidade neste momento, pois sua irmã está chegando em Doce Horizonte. Gustavo conta para o Padre Gabriel e Tia Perucas que fará uma festa de noivado com Nicole. Estefânia acha um absurdo e revela que Rosana contou como a família de Nicole não presta. Gustavo diz que Rosana não é confiável e vai embora. Dulce Maria sonha mais uma vez com Tereza, as duas cantam e dançam antes de conversar. Vitor convida Estefânia, que foi até um restaurante para comer com Cristóvão, para jantar com ele e Gustavo. Estefânia agradece, mas não aceita. Cristóvão chega.

Tia Perucas conta para Cristóvão que Silvana é apaixonada por ele. O homem conta que não sente nada pela secretária, apenas pela Tia Perucas. Nicole vai até o colégio Doce Horizontes para pedir desculpa para a garota. A mulher é recebida pela Madre Superiora, mas antes é ríspida com Pascoal. Gustavo avisa que a festa de noivado dele será no salão de festas do condomínio. Gustavo conta para Estefânia que Vitor ficou bem interessado nela.

Sábado, 30 de outubro – Capítulo 24

Para fechar a semana, Nicole irá se desculpar com Dulce Maria, mas faz pouco caso. Em uma ligação telefônica, Flávio diz para Murilo que sabe onde está sua filha. Flávio conta que irá retornar mais tarde para dizer quanto quer em troca da informação. Estefânia conversa com Rosana e diz que precisam contar para Gustavo sobre quem é Nicole e sua família antes do casamento. Cecília chora ao saber através de Fabiana que Gustavo e Nicole farão uma festa de noivado.

Zeca revela para o pai que gosta de Juju, mas que está confuso com seus sentimentos. Vitor irá jantar na casa de Gustavo, mas pede para cozinhar para eles. Cecília faz uma oração e pede para que o casamento de Gustavo e Nicole não aconteça. Rosana revela para Gustavo que está sendo chantageada por Haydee e Flávio para que ela não conte o que sabia sobre eles. Madre Superiora conta sem querer sobre a festa de casamento de Nicole. Dulce Maria fica triste e chora.