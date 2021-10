Resumo da novela Coração Indomável: capítulos de 1º a 5 de novembro

O folhetim protagonizado por Maricruz (Ana Brenda Contreras) e Otávio (Daniel Arenas) promete muitas emoções na próxima semana. Veja o que vai acontecer no resumo da novela Coração Indomável, em exibição do SBT. As informações foram divulgadas pela emissora e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Segunda-feira, 1 de novembro – Capítulo 115 – Resumo da novela Coração Indomável

No capítulo de segunda-feira, Otávio irá procurar Simone na fazenda e a encontra em seu quarto. Ele a questiona sobre Otavinho e ela pergunta a quem ele se refere. A mulher fica desesperada pois não se lembra de nada e pede a Otávio que fale o que está acontecendo.

Ofélia conta a Miguel sobre o desaparecimento de Otavinho. Otávio cogita a ideia de que não foi Simone quem desapareceu com Otavinho e sim Maricruz. Miguel diz para Simone que não acredita que ela esteja tão louca quanto as outras pessoas pensam.

Peres diz a Santa que a qualquer momento sairá a ordem para que Maricruz deixe a Fazenda Narvaez. Miguel insiste para que Otávio vá atrás de Otavinho na fazenda de Maricruz.

Terça-feira, 2 de novembro – Capítulo 116

Na terça, Pedro será aconselhado por Alvaro a arrumar um lugar para viver com Soledade e seus filhos. Hermínio conta para Otávio sobre como encontro Otavinho e diz que ele estava em uma cabana abandonada, um pouco afastada da fazenda. Ele conta que Simone o deixou lá.

Nilda é procurada por Pedro e o rapaz lhe diz que ele e Soledade estão casados pela lei. Vargas diz a Maricruz que ela deve sair da fazenda Narvaez imediatamente.

Simone vai à fazenda Narvaez e diz a Maricruz que suas chances de sobreviver à operação são poucas. Ela pede que, caso sobreviva, Maricruz prometa jamais se intrometer entre ela e Otávio. Simone tenta oferecer dinheiro para Maricruz ir embora, mas a protagonista se recusa.

Quarta-feira, 3 de novembro – Capítulo 117 – Resumo da novela Coração Indomável

Na quarta-feira, Ofélia receberá um pedido de Simone para que ela não desgrude de Otávio e Otavinho durante sua operação. Acontece uma revolta na colônia e o Padre Julio aconselha Maricruz a fugir, pois podem invadir a fazenda.

Enquanto está no hospital, Danilo confirma a Simone que ela será operada. O neurocirurgião conversa com Simone sobre as possibilidades dela sobreviver.

Maricruz decide que irá embora com Otávio. Otávio fala para Ofélia que Maricruz deverá ser tratada como um membro da família e com respeito. Otávio diz a Miguel que assim que Simone voltar ele irá embora com Maricruz. Maricruz diz a Otávio que vai para a capital e pede que ele a procure assim que Simone volte a fazenda e eles tenham se separado em definitivo.

Miguel sofre um atentado e fica muito mal. Miguel faz um último pedido para Otávio, que ele cuide de Miguelzinho como se fosse seu próprio filho. Após a morte de Miguel, Vargas prende Nazário pelo assassinato.

Quinta-feira, 4 de novembro – Capítulo 118

Maricruz chega à casa de Clementina e Afonso abre a porta. Clementina apresenta um ao outro. Otávio vai à capital procurar Maricruz. Simone recebe um telegrama com o endereço de Maricruz.

Otávio e Afonso se encontram casualmente em uma cafeteria e se cumprimentam. Afonso conta para Otávio que conheceu uma mulher especial e o convida para conhecê-la. Otávio diz estar ocupado com a busca por sua mulher e sua filha.

Afonso confessa para Clementina que se sente muito atraído por Maricruz e pede que não tente arrumar um namorado para ela. Clementina pergunta para Maricruz se ela gosta de Afonso.

Afonso diz para Clementina que irá conquistar Maricruz. Otávio diz para Afonso que tem um grande amor, mas não fala o nome da mulher.

Sexta-feira, 5 de novembro – Capítulo 119 – Resumo da novela Coração Indomável

Na sexta, Otávio cogita a ideia de ir à festa para a qual Afonso o convidou. Afonso diz para Maricruz que está louco por ela. Na festa, Maricruz aceita dançar com Afonso. No bar da festa, Afonso diz que irá apresentar a Otávio a dama de companhia de Clementina.

Dóris pede que Otávio esqueça o passado e que eles possam se tornar amigos. Ela pede a Otávio que a procure em outra ocasião para conversarem.

távio diz a Afonso que ninguém tirará dele o amor de Maricruz. Afonso se oferece para ajudar Otávio a encontrar Maricruz. Maricruz concorda em posar para Afonso, desde que ela escolha a roupa e as poses.

