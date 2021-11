Resumo da novela Gênesis: capítulos finais – 15/11 a 22/11

Os fãs da novela das 21h da TV Record, que está há 11 meses nas telinhas, receberam uma boa notícia: a emissora resolveu estender o final da produção bíblica e o folhetim ganhou mais uma semana no ar! Por conta das reedições realizadas pelo canal, alguns acontecimentos que iam ser exibidos nesta semana acabaram sendo adiados para os próximos capítulos. Veja o que vai acontecer nos últimos dias da novela com o resumo da novela Gênesis!

Resumo da novela Gênesis

Capítulo 215 – segunda-feira, dia 15 de novembro: Israel se despedirá de Benjamin. Kaires vai se desculpar com Kéfera.

Capítulo 216 – terça-feira, dia 16 de novembro: José vai fazer uma revelação diante dos irmãos. Sheshi arriscará sua vida em uma missão.

Capítulo 217 – quarta-feira, dia 17 de novembro: José vai ter uma atitude nobre.

Capítulo 218 – quinta-feira, dia 18 de novembro: Israel vai se preparar para o grande encontro.

Capítulo 219 – sexta-feira, dia 19 de novembro: José fará um anúncio diante do faraó.

Capítulo 220 – segunda-feira, dia 22 de novembro: ao liberar o resumo da novela Gênesis, a Record TV não revela o que vai acontecer no último capítulo da trama.

*Resumo cedido pela emissora e pode sofrer alteração sem aviso prévio.

Quando acaba a novela Gênesis?

A assessoria da Record confirmou ao DCI que o folhetim será finalizado no dia 22 de novembro de 2021, uma segunda-feira. Inicialmente, o final da novela seria exibido já nesta segunda, dia 15, mas a emissora mudou de ideia e resolveu deixar a produção alguns dias a mais nas telinhas.

Não houve nenhuma mudança de horário, então o último capítulo da novela Gênesis será exibido na mesma faixa que os demais episódios do folhetim, às 21h, depois do Jornal Record e antes de Quando Chama o Coração.

Como assistir o último capítulo da novela Gênesis?

Você pode acompanhar os acontecimentos apontados pelo resumo da novela Gênesis pela televisão ou ao vivo na aba ‘no ar’ do Playplus. A plataforma streaming deixa que o público assista de graça a programação em tempo do real da emissora, no entanto, é necessário ter um cadastro no site.

Já para os que perderem a exibição do capítulo final nas telinhas, será necessário abrir a carteira. Depois que o último capítulo for transmitido na TV, ele será adicionado ao catálogo pago do Playplus, que custa R$ 15,90 ao mês.

Qual a próxima novela bíblica da Record?

De acordo com o Notícias da TV, as reprises anunciadas de Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida serão compiladas em uma novela que chamará A Bíblia. Essas produções já foram exibidas na televisão antes, então não serão totalmente inéditas, mas a nova exibição vai reeditar os capítulos dos folhetins e irá adicionar a narração e perspectiva de Deus nas tramas, para trazer algo novo para a reprise. É previsto que a exibição da substituta da novela Gênesis dure cerca de 4 meses.

Os Dez Mandamentos segue a trajetória de Moisés:

Já A Terra Prometida mostra o sucessor Josué em busca da conquista pela terra de Canaã:

