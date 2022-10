Resumo da novela Travessia de hoje, segunda-feira (24/10/22)

No resumo da novela Travessia desta segunda-feira, 24, Núbia (Drica Moraes) não ficará nada feliz ao saber que seu filho está sendo feito de chacota na cidade após rumores de que Brisa (Lucy Alves) o largou para ficar com outro homem. Para salvar a reputação do filho, ela espalhará uma mentira de que o arquiteto e Chiara (Jade Picon) estão noivos.

Resumo da novela Travessia de hoje, segunda-feira, 24/10

O capítulo começa com uma conversa entre Brisa (Lucy Alves) e Oto (Rômulo Estrela) após a mocinha sair da cadeia. O hacker avisa a maranhense que há um inquérito correndo sobre o seu caso. A protagonista continuará no Rio de Janeiro para procurar Ari (Chay Suede), mas terá um notícia desagradável ao chegar no prédio de Gil (Rafael Losso) e descobrir que ele e o arquiteto se mudaram.

Enquanto isso no Maranhão, Núbia resolve espalhar uma fofoca mentirosa sobre o relacionamento entre Ari e Chiara. Antes de ir atrás do filho na capital fluminense, ela diz para o rapaz que a ajuda a carregar as malas que o protagonista está noivo. “Vou pro Rio de Janeiro, encontrar com meu filho, conhecer a moça que ele vai noivar…”, avisará. “Eita, Ari já vai noivar, é?”, perguntará ele. “Vai, com uma moça rica e de sociedade, visse?”, responderá.

Tininha (Camila Rocha) vai repreender Núbia pela mentira, mas alegará que só fez isso para defender o filho. “Deixa espalhar! Se o nome de Ari vai continuar rolando na língua do povo, não há de ser como corno!”, justificará.

No núcleo de Stênio (Alexandre Nero), o advogado segue enrolado com Leonor (Vanessa Giácomo) e finge passar mal quando ela pergunta se eles estão namorando. Sobre o caso de Brisa, ele ficará preocupado ao saber por Laís (Indira Nascimento) que o advogado da mocinha acordou confidencialidade com a cliente.

Ainda no capítulo de hoje, Núbia ficará preocupada com o deslumbramento de Ari pela vida no Rio de Janeiro após começar a se envolver com Chiara.

Ari também terá que lidar com Cidália (Cássia Kis), que quer descobrir tudo sobre o rapaz. A mulher perguntará para Talita (Dandara Mariana) qual o nome da loja que o arquiteto trabalha e vai procurar pelo namorado de Chiara para conversar com ele. A funcionária de Guerra (Humberto Martins) vai sugerir que ele vá até a construtora para conhecer a empresa.

Brisa fica no Rio de Janeiro e arranja emprego

Após deixar a cadeia, a protagonista optará por ficar no Rio de Janeiro para continuar sua busca por Ari. Sem rumo, ela será acolhida por Marineide (Flávia Reis), que a levará para sua casa até que a protagonista consiga se reerguer na capital fluminense.

Marineide leva Brisa para o bar de Joel (Nando Cunha), seu marido, no dia em que ele irá comemorar seu aniversário. Durante a festa, ele vai sugerir que a mocinha trabalhe no estabelecimento lavando pratos para conseguir ter alguma renda, e ela aceitará.

Enquanto trabalha no local, Brisa segue tentando encontrar seu namorado mas os dois ainda não vão se esbarrar, ao menos por enquanto. Ela nem imagina que Ari está namorando outra pessoa – em cenas que serão exibidas ainda nesta semana, o arquiteto será apresentado por Chiara a Guerra.

No entanto, o empresário vai impor uma condição para que o rapaz possa namorar sua filha: ele vai pedir para Ari trazer Tonho (Vicente Alvite) para o Rio de Janeiro e deixe sua vida no Maranhão para trás. O arquiteto vai aceitar a condição e ainda receberá do novo sogro a chave de um apartamento para que possa morar com a criança na cidade, sem Brisa ter conhecimento de nada por enquanto.