Quando Brisa sai da cadeia em Travessia? Novela terá passagem de tempo

Brisa (Lucy Alves) se deu mal por causa de Oto (Romulo Estrela) e acabou na prisão. Para piorar, ela ainda é traída pelo hacker, que conta uma história para se livrar, enquanto a moça permanece presa. Quando Brisa sai da cadeia na novela Travessia? A protagonista permanecerá por algum tempo atrás das grades e só conseguirá deixar o presídio depois de receber ajuda.

Quando Brisa sai da cadeia na novela?

No capítulo de sábado, 22 de outubro, é quando Brisa sai da cadeia na novela. Na trama, já terão se passado dois meses da personagem presa.

Ela só vai conseguir deixar o presídio porque receberá a ajuda de Oto, que vai contratar um advogado para a moça. O hacker vai voltar ao Rio de Janeiro a pedido de Moretti (Rodrigo Lombardi) dois meses após a prisão da dupla e acabará visitando a moça na cadeia.

Ele vai se sentir mal por ter traído a jovem e contado uma história que a prejudicou durante o processo. Afinal, a arma que foi avistada com os dois e que causou toda a confusão era de Oto e não Brisa.

Após o papo com Brisa, Oto vai contratar um advogado que conseguirá um habeas corpus para a mulher. Finalmente, chegará o dia quando Brisa sai da cadeia. Ela deixa o presídio e do lado de fora Oto está a sua espera.

Brisa não retornará para casa, no Maranhão, e permanecerá no Rio de Janeiro atrás de Ari. Porém, ela não conseguirá achar o namorado. Ela vai ir até o bar em que o rapaz trabalhava e também na casa de Gil, mas não achará o personagem de Chay Suede.

Para permanecer na cidade maravilhosa, Brisa então vai atrás de um emprego para se manter. Ela aceitará o cargo de lavar pratos em um bar.

Tati Quebra Barraco estreou como atriz em cena com Brisa

A cantora e ex-A Fazenda 13 Tati Quebra Barraco fez sua estreia no mundo das novelas com Travessia. A famosa interpretou uma presidiária no capítulo de terça-feira (18) que interage com Brisa na cadeia.

A personagem de Tati aconselha Brisa a não mentir sobre sua identidade e falar a verdade na frente do juiz. Porém, a mãe de Tonho (Vicente Alvite) se recusa a dizer seu nome com medo de ser acusada de ser uma sequestradora de crianças por causa da fake news que fizeram com sua identidade.

“Não falei mesmo meu nome para eles e nem vou falar. Eles estão me acusando de coisas que não fiz e se o delegado acreditar neles que estão dizendo que sou ela [a sequestradora?”, comenta Brisa.

“Vai ficar pagando de otária? Chegando lá [para falar com o juiz] você não querer falar seu nome, vão te mandar direto pro presídio. Já vi acontecendo com várias colegas, inclusive comigo”, alertou a mulher. “Tá doida minha irmã? Não posso ficar aqui não, tenho filho”, comenta Brisa.

“Então pega a visão. O processo é lento e o barato é louco. Tem que dar papo reto, chegar lá e falar o certo”, aconselha a personagem de Tati. Ao site oficial da emissora, a cantora comentou que a participação é uma “honra” e que recebeu dicas de Lucy Alves.

