Quem é Marineide em Travessia e por que ela vai acolher Brisa?

Personagem dará as caras nos novos capítulos do folhetim.

Em breve, o público vai conhecer uma nova personagem vivida pela atriz Flávia Reis e ficará a par de quem é Marineide em Travessia. A mulher vai se sensibilizar com a história de Brisa e vai acolher a mulher. Marineide e seu marido serão de grande ajuda na trajetória da mocinha interpretada por Lucy Alves e aparecerão nos próximos capítulos da trama de Gloria Perez.

+ Relembre novelas de Giovanna Antonelli e Alexandre Nero juntos além de Travessia

Quem é Marineide em Travessia

A história de Marineide em Travessia começa quando Brisa, recém solta da prisão, vai até o endereço que Ari havia dado a ela. A mocinha chega esperançosa ao lugar, mas descobre o que o marido já não mora ali.

Sem ter para onde ir, a maranhense é acolhida por Marineide, que sensibilizada com a história a chamará para morar em sua casa. O primeiro encontro das duas será no capítulo do dia 24 de outubro, segunda-feira..

Mesmo sem conhecer Brisa, Marineide acolherá a moça em sua casa na Vila Isabel, onde mora com o marido, o garçom Joel (Nando Cunha). Bem humorado e uma boa pessoa, ele arranjará um emprego para a moça no Encanto da Vila, bar em que trabalha e um dos mais conhecidos da região.

Assim, Brisa começará a lavar pratos e tentará se manter enquanto não encontra com Ari no Rio de Janeiro. Ela também tentará juntar uma quantia suficiente para que possa retornar para Mandacaru no Maranhão, para rever o filho Tonho (Vicente Alvite).

A ajuda de quem é Marineide em Travessia e seu marido Joel dão um novo rumo para a vida de Brisa, que se esbarrou em um compilado de má sorte desde desde o começo da novela. Pelo que mostram os resumos de Travessia até agora, Marineide será uma boa amiga para Brisa. No entanto, o futuro é incerto, já que a mulher suspeitará que a protagonista vivida por Lucy Alves esconde algo.

Núcleo trará participações especiais

Como Marineide e o marido moram na Vila Isabel, algumas participações especiais ocorrerão na novela. Nomes famosos e que são frequentadores da região darão às caras na trama. O principal deles é o cantor Martinho da Vila.

Dudu Nobre, o cantor Mosquito e o carnavalesco Milton Cunha também terão cenas especiais. As aparições estão confirmadas pelo site oficial da TV Globo, mas o capítulo e dia exato das participações na história não foi revelado.

Atriz Flávia Reis está em sua segunda novela

Travessia é o segundo trabalho de Flávia Reis em um folhetim. A atriz é mais conhecida por projetos de comédia no cinema, na televisão e também no teatro, e está está afastada das novelas desde 2012.

A primeira personagem em uma novela de Flávia Reis foi Divina em Amor Eterno Amor (2012). Ela era mãe de Junior (Rafael Gevú) e empregada na casa de Melissa (Cassia Kis). Esta foi a primeira e única novela da famosa até então.

No entanto, Flávia não é desconhecida nas telinhas, pois reúne vários projetos no currículo. Entre 2011 e 2012, ela esteve na série 220 Volts e depois em 2014, atuou em ATORmentados, Não Tá Fácil para Ninguém e Vai que Cola.

Em seguida, ela esteve no filme Entre Abelhas (2015) e participou do Zorra, na TV Globo. Após esses trabalhos, ela apareceu nos cinemas com Vai que Cola: o filme (2015), Doidas e Santas (2016), Tô Ryca! (2016), De Pernas pro Ar 3 (2019) e Não Vamos Pagar Nada (2020). Além disso, ela esteve no projeto da Amazon Prime Video com comediantes LOL – Se Rir, Já Era (2021).

Em 2022, a atriz aparece em sua segunda novela, em que interpreta quem é Marineide em Travessia, e também dá às caras no filme Uma Pitada de Sorte, que estreou nos cinemas em setembro.

Leia também

Cidália é o que de Guerra em Travessia: entenda a relação