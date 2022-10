Quem é o vilão da novela Travessia? 4 personagens ‘do mal’

Novela de Gloria Perez estreou no dia 10 de outubro e traz personagens controversos.

As relações em Travessia ainda estão sendo estabelecidos e enquanto a novela está no começo, é difícil definir quem é o vilão da novela Travessia de forma definida. Alguns personagens já mostram traços de mau-caratismo, outros ainda se escondem atrás de máscaras e existem aqueles que deixam o público com a pulga atrás da orelha.

Quem é o vilão da novela Travessia: Moretti quer derrubar Guerra

Durante as promoções da TV Globo antes da estreia de Travessia, nenhum personagem foi definido como o “grande vilão da trama”, mas Moretti é considerado um dos mais malvados da história, por isso o mais próximo do cargo de quem é o vilão da novela Travessia.

O homem não deu a mínima para o bebê que Débora esperava dele, abandonou a mulher grávida e nunca buscou descobrir o que aconteceu com a criança após a morte da personagem de Grazi Massafera.

Além disso, ele era noivo de Leonor – a quem traía com Débora – e também abandonou a noiva. Sem dar explicações sobre seu sumiço, ele deixou um grande trauma de abandono no coração da moça vivida por Vanessa Giácomo.

Além disso, a grande trama de Moretti será sua vingança contra Guerra. Ele tentará a todo custo derrubar o empresário e por isso é considerado o antagonista do personagem de Humberto Martins. No entanto, Guerra, também não é nenhum mocinho imaculado. O homem tentou matar Débora e Moretti quando descobriu a traição. Ele só livrou a moça de um tiro porque descobriu a gravidez.

Talita é vilã?

Talita ainda é uma incógnita para muita gente. A personagem de Dandara Mariana é uma nova funcionária na construtora Guerra, é cheia de ideias e aparenta ter interesse no chefe. No entanto, as intenções da moça são questionadas pelos fãs do folhetim da TV Globo.

Como a origem e os planos da moça ainda não foram revelados, na internet se especula que Talita pode ter aliança com Moretti para tentar derrubar Guerra ou ser alguém que busca vingança contra o empresário por algo do passado.

Vilã? Núbia atormenta a nora e espalha fofoca

Antes da estreia de Travessia, a atriz Adriana Esteves não classificou sua personagem como uma grande vilã, por dizer que ela tem um desejo genuíno de ver o triunfo do filho. No entanto, é inegável que a mulher não é flor que se cheire e atormenta a vida de Brisa (Lucy Alves), quem ela acha não merecer namorar Ari.

Além disso, foi revelado nos resumos do folhetim que nos próximos capítulos Núbia não vai contar para Ari o verdadeiro paradeiro de Brisa – a cadeia – quando descobrir que a moça foi presa. Ela ainda vai piorar a situação e repassar uma fofoca para o filho: Núbia dirá que Brisa foi vista em São Luís acompanhada de outro homem. Ela ainda incentivará o rapaz a ficar com Chiara (Jade Picon).

Ari é considerado ‘boy lixo’

Ari, o personagem de Chay Suede, era classificado como um dos mocinhos da trama antes da estreia da novela. Ele é namorado de longa data da protagonista Brisa, que ficará dividida entre seu amor por Ari e o hacker Oto no futuro da história. No entanto, depois que o folhetim estreou nas telinhas, Ari ganhou a antipatia do público.

O rapaz é bastante criticado por trair a noiva com Chiara e deixar Brisa e o filho para trás no Maranhão enquanto se aventura pelo Rio de Janeiro. Após descobrir o desaparecimento da mulher, o filho de Núbia também não reuniu grandes esforços para encontrá-la e logo desenvolverá um romance ainda mais intenso com Chiara.

Ari pode não ser considerado um vilão por enquanto, mas dependendo de suas ações ao longo do folhetim, ele pode acabar ganhando o título de quem é o vilão da novela Travessia por parte do público.

