Resumo de A Infância de Romeu e Julieta no SBT de terça-feira, 28/11

Nesta terça-feira, 28 de novembro, o público vai conferir mais um capítulo da novelinha infantil "A Infância de Romeu e Julieta" no SBT, que promete algumas emoções com o retorno de Simão ao bairro Castanheiras e descobertas de Glaucia e Fred. Veja qual é o resumo de hoje do folhetim do SBT!

Resumo de Romeu e Julieta de terça-feira, 28 de novembro

No resumo do capítulo de terça-feira, 28, Lívia vai estar muito curiosa para descobrir quem financiou a viagem dela e enquanto isso Trapaça e Ian terão uma conversa sobre Leon, já que a garota afirmará que viu o "felino", mas Ian explicará para ela que Leon não passa de um boneco imaginário e então a menina pedirá para vê-lo novamente, mas desta vez em um lugar tranquilo.

Em outro núcleo, Glaucia dirá para Telma que as joias da colega não são verdadeiras e também avisará Vitor que conseguiu o aumento que ele tanto queria e por isso pedirá para que ele finalmente a deixa em paz.

Já o golpista Simão vai retornar ao bairro Castanheiras depois de um tempo desaparecido e estará usando um novo disfarce, mas o problema é que ele será reconhecido por Mariana, que vai abordá-lo. Durante a conversa com o personagem, ela confidenciará para ele que a família Monteiro acredita que ela é cúmplice dele, mas Simão alegará que não fez nada de errado e que o dinheiro que Vitor transferiu demorará para dar resultado, pois está investido.

Além disso, o golpista também dirá que foi roubado e que tentaram dar um golpe com seu celular, que atualmente está perdido. No entanto, Mariana não estará interessada em desculpas e dirá que vai chamar a polícia, mas Simão afirmará que ele será preso injustamente se isso acontecer, assim como ela.

Enquanto Mariana e Simão estiverem conversando, eles serão flagrados pelo detetive que Glaucia contratou, que tirará fotos do encontro e as entregará para Glaucia e Fred.

Ainda no resumo do capítulo desta terça de A Infância de Romeu e Julieta, Trapaça se encontrará com Ian na pracinha para ver Leon, mas Muke, Fê Dengosa e Chilique vão aparecer durante o momento e questionará a "rainha da armadilha", assim antes de ir embora Trapaça vai pegar o manual de escoteiro de Ian. Além disso, por fim no capítulo, Vitor será presenteado por Fausto com um computador.

Como assistir A Infância de Romeu e Julieta online

É possível não perder os detalhes apontados no resumo e assistir A Infância de Romeu e Julieta online em 2023. O público tem duas possibilidades, assistir de graça online ao vivo enquanto a novela está no ar no SBT ou ver a trama a hora que quiser se for cliente da Amazon Prime Video.

Ao vivo - De graça

Para assistir a novela A Infância de Romeu e Julieta online e de graça é só usar a plataforma SBT Vídeos para acompanhar a programação do canal de Silvio Santos em tempo real. Não é nem preciso ter uma conta por lá para conseguir assistir ao vivo.

O primeiro passo é acessar a plataforma no endereço https://www.sbtvideos.com.br/ no horário de exibição da novela, às 20h45. Depois, será necessário clicar na aba "canais ao vivo" no canto superior esquerdo da tela e aguardar ser redirecionado. Quando um player aparecer na tela, é só clicar no botão de play e assistir as propagandas que aparecerão na tela. Em seguida, o transmissão do SBT abrirá automaticamente.

A qualquer hora - Pago

Já quem prefere assistir a hora de quiser também pode conferir o folhetim infantil online, mas neste caso não será de graça. A Amazon Prime Video produz a trama junto do SBT e por isso adiciona os cinco capítulos da semana todas as sextas-feiras para seus assinantes.

Para criar sua conta por lá, acesse www.primevideo.com e depois clique em "experimente 30 dias grátis". Na nova página, clique em "Criar sua conta da Amazon" e então informe nome e sobrenome, número de celular e senha que será usada no site.

Será feito uma verificação por SMS com o número de celular informado no site e depois o site redirecionará para uma página de pagamento. O serviço streaming oferece dois planos, R$ 14,90 ao mês ou R$ 119,00 no plano anual. Quando a conta já estiver liberada, é só procurar pela novela A Infância de Romeu e Julieta e escolher o capítulo que quer assistir.

