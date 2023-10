Com fim de Rebelde no SBT, saiba onde assistir as temporadas 1 e 2

Com fim de Rebelde no SBT, saiba onde assistir as temporadas 1 e 2

A novela Rebelde (2004-2006) ficou quatro meses em reprise no SBT, o que foi suficiente para exibir apenas a primeira temporada do folhetim jovem mexicano. No entanto, a boa notícia para quem quer conferir a segunda temporada da trama é que o SBT disponibilizou o conteúdo completo e totalmente de graça. Veja como assistir!

1ª e 2ª temporada - Onde assistir Rebelde de graça

As duas temporadas de Rebelde estão disponíveis no SBT Vídeos, plataforma streaming gratuita do canal de Silvio Santos. Os capítulos do primeiro ano da novela foram adicionados aos poucos, ao longo da reprise nas telinhas, já a segunda parte entrou de uma vez no dia 16 de outubro, pois o folhetim foi retirado da grade da emissora. Desta forma, o público pode conferir o restante da história.

O SBT Vídeos não tem planos de assinatura, qualquer um pode acessar o site para assistir a programação do canal ao vivo ou conferir as novelas, programas e outras atrações da emissora. A única obrigatoriedade para que você consiga conferir os capítulos de Rebelde será a criação de um cadastro no site. Vamos te ensinar o passo a passo:

Como assistir Rebelde no SBT Vídeos

Passo 1 - Acesse https://www.sbtvideos.com.br/ e depois clique em "entrar" no canto superior direito da tela;

Passo 2 - Na nova página, vá em "ainda não tem conta? Clique aqui" e aguarde ser redirecionado. Agora, você deverá informar um e-mail válido e a senha que deseja usar no site;

Passo 3 - Depois, você será redirecionado e terá que selecionar a opção "Ao criar minha conta, eu declaro que li e aceito os Termos de Uso e Política de Privacidade dos produtos e serviços do SBT" lá no final da página. Aperte "Avançar" em seguida;

Passo 4 - Agora, escreva seu nome completo, data de nascimento e gênero. Aperte "Avançar" de novo e informe o nome da sua cidade e o estado em que mora;

Passo 5 - Por último, você terá que informar o seu celular. Será enviado um código de seis dígitos para o seu número para confirmar a sua conta;

Passo 6 - Por último, é só apertar "concluir" e pronto! Agora para assistir Rebelde, você pode encontrar o folhetim na aba "catálogo" no topo do site ou pesquisar pelo título da produção mexicana na barra de busca.

Por que o SBT tirou Rebelde do ar?

Rebelde não teve uma boa audiência na faixa das 14h15 do SBT e ficou abaixo da média das demais produções mexicanas do canal. O folhetim chegou ao fim da exibição de sua temporada com uma média geral de 2,6 pontos e já teve capítulos na casa do 1 ponto de audiência.

Enquanto isso, Meu Pecado soma entre 3 e 4 pontos na faixa das 17h20 e Um Refúgio para o Amor já fica entre os 4 e 5 pontos às 18h30. Por conta disso, Rebelde não conseguiu se manter na grade do canal e sua segunda temporada não foi exibida. A programação ganhou uma reformulação e agora a faixa das 14h15 é do Fofocalizando e às 16h15 passa a novela A Gata.

A primeira exibição de Rebelde no SBT foi entre agosto de 2005 e dezembro de 2006. Depois, o folhetim foi reprisado entre setembro de 2013 e março de 2015. Sua nova transmissão no canal de Silvio Santos começou em junho de 2023 e terminou no mês de outubro.

Rebelde também vai entrar no catálogo da Globoplay

Outra opção para assistir Rebelde será no catálogo da Globoplay, que vai adicionar as duas temporadas completas da novela mexicana em novembro, mês em que Anahí, Dulce Maria, Christiopher Von Uckermann, Maite Perroni e Chistian Chávez estarão no país para a Soy Rebelde Tour. A plataforma streaming ainda não divulgou o dia exato em que os capítulos serão adicionados ao no site.

É importante saber que a Globoplay é um serviço pago e Rebelde só poderá ser conferido por assinantes do streaming, que conta com pacotes entre R$ 14,90 e R$ 89,90. Então quem quer ver a novela de graça deve conferir a trama pelo SBT Vídeos.

Os shows de Rebelde no Brasil serão realizados entre os dias 9 e 19 de novembro. Nos dias 9 e 10, os artistas vão se apresentar no Estádio Nilton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro, nos dias 12 e 13 passarão pelo Estádio do Morumbi, em São Paulo, e nas demais datas estarão no Allianz Parque, também em São Paulo.

Leia também - Quando acaba Um Refúgio para o Amor no SBT