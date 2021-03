Resumo de ‘Amor de Mãe’: capítulos de 22 a 27 de março

Leia agora o resumo da novela Amor de Mãe, novela das 9 da Globo, e fique por dentro dos principais acontecimentos da semana. Escrita por Manuela Dias, a trama é protagonizada por Regina Casé e antagonizada por Adriana Esteves. Então veja o que acontece nos capítulos da novela Amor de Mãe de 16 a 20/03, de acordo com resumo divulgado pela emissora.

Resumo da novela Amor de Mãe, segunda-feira, dia 22 de março de 2021

Lurdes avisa a Danilo que Camila foi atropelada. Vitória planeja uma festa de aniversário para sua mãe, mas estranha o comportamento de Natália. Danilo encontra Camila, que é socorrida. Vera se recusa a contar para Vitória e Miranda sobre doença. Álvaro se prepara para retomar a presidência da PWA. Magno revela a Leila seu relacionamento com Lídia. Camila fica com sequelas do acidente. Leila cobra que Belizário liberte Penha. Thelma confronta Álvaro sobre o fracasso de seu plano contra Camila. Betina confirma com Matias o apoio da PWA ao hospital. Joana desabafa com Danilo sobre o estado de Nuno. Raul decide investir pessoalmente no apoio ao enfrentamento da pandemia. Danilo faz uma proposta a Nuno. Nuno revela a Danilo que Thelma perdeu seu filho durante o incêndio.

Resumo da novela, terça-feira, dia 23 de março de 2021

Nuno confunde as informações sobre a infância de Danilo. Álvaro trama com Lucas um plano para retomar a presidência da PWA. Davi e Érica se aproximam, e Lurdes aconselha a filha. Ryan sofre ao ler o livro de Marina. Danilo sonda Thelma sobre o incêndio. Carol insinua que Natália deve contar a Vitória e Miranda sobre a doença de sua mãe. Álvaro contrata Farula para sua Fundação, e Sandro alerta o amigo. Ryan procura Marina. Marina se declara para Ryan. Vitória entrega a Lurdes uma lista de pacientes que deram entrada no Hospital do Passeio no ano em que Domênico foi vendido. Lurdes descobre que Danilo é Domênico.

Resumo da novela Amor de Mãe, quarta-feira, dia 24 de março

Lurdes confronta Thelma. Camila e Danilo se desesperam ao saber que Caio precisará de uma cirurgia de emergência. Thelma convence Lurdes a aguardar a situação de Caio para revelar a verdade a Danilo. Magno e Érica estranham o comportamento de Lurdes. Thelma se desespera com a possibilidade de perder Danilo. Sandro alerta Farula sobre Álvaro. Lurdes se emociona ao falar com Danilo, e Camila desconfia. Álvaro arma contra Sandro usando Farula. Natália se preocupa com o sumiço de Márcia. Sandro ajuda Farula, mas ambos são rendidos pelo seguranças.

Amor de Mãe, quinta-feira, dia 25 de março

Álvaro ameaça Sandro para Raul. Érica alerta Verena sobre os crimes de Álvaro envolvendo seu nome. Marina e Ryan namoram. Álvaro afirma que deseja a presidência da PWA em troca de não registrar queixa contra Sandro. Danilo garante a Thelma que encontrará sua mãe biológica. Lídia ajuda Brenda a dar prosseguimento a seu tratamento, mas Leila se enfurece. Lídia contorna a situação com Leila, e Magno a admira. Érica e Davi finalmente ficam juntos. Raul abre mão da presidência da PWA em nome de Álvaro. Caio tem alta do hospital. Érica se preocupa com a integridade física de Davi.

Resumo da novela Amor de Mãe, sexta-feira, dia 26 de março

Os filhos de Lurdes estranham a ausência da mãe. Álvaro usa Benjamin para ameaçar Davi e interromper seu protesto contra a construção do Condomínio da Floresta. Penha reclama de Belizário com Leila. Carol cobra que Durval divida com Natália os custos de sua escola. Leila revela a Penha que Belizário não está fazendo nada para ajudá-la. Vitória conta a Érica sobre a lista de pacientes do Hospital do Passeio que deu para Lurdes. Garnizé conversa com Davi sobre a chantagem de Álvaro. Natália revela a Miranda e Vitória sobre a doença da mãe.

Resumo da novela Amor de Mãe, sábado, dia 27 de março

Benjamin tem um plano para Davi escapar da chantagem de Álvaro. Vitória sofre com a doença de Vera. Penha descobre uma forma de sair da prisão e pede ajuda a Leila. Leila despista Belizário e pega o dinheiro que Penha escondeu. Betina avisa a Sandro que precisará de ajuda médica. Matias confessa suas traições para Miranda, que decide deixar a casa com os filhos. Penha consegue fugir e agradece a Leila. Belizário desconfia de que Leila saiba do paradeiro de Penha.