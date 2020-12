Resumo de Laços de Família: capítulos de 14/12 a 18/12

Leia os capítulos do resumo de Laços de Família 14 a 18 de dezembro, novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama é protagonizada por Vera Fisher (Helena) e mostra o amor incondicional de uma mãe pela filha.

Resumo de Laços de Família – segunda-feira, 14/12

Helena tenta ser natural com Edu, mas sofre quando entra em seu quarto. Clara viaja para a Bahia, na casas dos pais, mas à contragosto. Camila fica chateada ao saber que Ciça está falando de seu namoro. Edu confessa não se sentir completamente feliz, mas Helena corta a conversa querendo saber se ele ama Camila. Ciça e Camila brigam, e sobra para Miguel tenta apaziguar a situação. Alma fica boquiaberta com a beleza de Romeu; Danilo, enciumadíssimo. Viriato acha que não vai ter coragem de falar para o psicólogo sobre a fantasia de Yvete de meias pretas. Aloísio hipnotiza Viriato e ele sente-se tranquilo e relaxado, mas nada fala. Íris vai à casa de Pedro levar umas toalhas que bordou. Ingrid surpreende-a dormindo na cama de Pedro.

Capítulo 072, terça-feira, 15 de dezembro

Ingrid dá uma surra em Íris, que acorda sem entender nada. Pedro e Cíntia se provocam. Alma sonha em anunciar o noivado de Camila e Edu durante a festa no haras. Íris consegue explicar tudo para a mãe e as duas se abraçam. Severino fica encantado com Socorro. Ingrid fica hospedada na casa de Pedro. Camila vende convites para a festa beneficente e todos compram. Helena marca um jantar em sua casa para a equipe do Naturalis. Danilo promete ir à festa vestido de cowboy, estilo John Wayne. Alma manda convidar Helena, mas ela agradece. Camila promete levar Raquel e Tide e os pais concordam. No dia da festa, Ema, Ofélia, Paschoal, Onofre, Simone e Capitu se encantam com a beleza do lugar.

Capítulo 073, terça-feira, 15 de dezembro

Os flashes anunciam a chegada de Alma e Danilo na festa do haras. Já Helena recebe os amigos em casa. Ciça e Íris se atiram em cima de Romeu. Edu recebe um bilhete pelo “correio do amor” e Camila fica enciumada. Danilo se empolga no leilão, mas o potro é arrematado por Orlando. Capitu se constrange ao ver Orlando na festa. Pedro é doce com Camila. Fábio tenta beijar Íris, que ameaça bater nele de novo. Paulo tenta consolar Capitu, que chora. Ciça paquera Edu. Severino manda bilhete para Socorro. Cíntia corta o dedo e corre para o vestiário. Íris decide ajudar. Pedro segue a veterinária. Danilo tenta roubar um beijo de Rita. Fred e Capitu se beijam. Alma tira Romeu para dançar. Pedro agarra Cíntia. Os dois se beijam, quando ouvem a voz de Íris.

Capítulo 074, quinta-feira, 17 de dezembro

Os dois prendem a respiração. Cíntia finge estar tomando banho e depois vai embora com Íris. Pedro permanece escondido algum tempo. Danilo tira Alma dos braços de Romeu e a beija. Orlando pede desculpas a Miguel. Camila sente-se mal. Yvete tira fotos da festinha na casa de Helena, na qual todos se divertem. Paulo sofre ao ver Capitu e Fred dançando enamorados. Pedro observa Cíntia e Romeu dançando. Os fogos de artifício explodem marcando o final da festa. Paulo e Capitu conversam na pracinha e ele promete que vai estar sempre ao lado dela. Todos leem a repercussão da festa de Alma nas revistas. Pedro aconselha Ingrid a pesquisar antes de comprar um apartamento. Helena se surpreende com a visita de Miguel e os dois saem para almoçar. Camila e Edu entram no mesmo restaurante.

Resumo de Laços de Família – sexta-feira, 18 de dezembro

Miguel convida o casal para compartilhar a mesa. Fred é frio com a mulher. Clara anota o número marcado no celular e logo depois descobre de quem é. Ela procura a rival e manda que ela se afaste de Fred. Helena avisa à filha e à irmã que não quer saber de briga. Ingrid fica surpresa quando Severino conta tudo o que Íris aprontou. Clara sensibiliza Fred ao preparar um jantar à luz de velas. Romeu dá a primeira aula para Alma. Ingrid, Pedro e Socorro chegam na casa de Helena.