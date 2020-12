Resumo de Laços de Família: capítulos de 28/12/2020 a 01/01/2020

Leia os capítulos do resumo de Laços de Família 28 de dezembro a 1 de janeiro de 2021, novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama é protagonizada por Vera Fisher (Helena) e mostra o amor incondicional de uma mãe pela filha.

Resumo de Laços de Família, capítulo 081, segunda-feira, 28/18/2020

Os olhos de Camila enchem-se de água quando Edu entrega as flores para ela. Helena reza. Miguel se aborrece, quando Ciça comenta que ele não é feliz. Pedro não liga para as toalhas que Íris mandou bordar. Camila chora e conta a Edu que está grávida. Ele fica um tempo calado, mas depois abre um sorriso. Helena se emociona muito ao abraçar Edu. Yvete, de baby-doll e meias pretas, dança para Viriato. Alma fica exultante com a gravidez de Camila. Zilda implora que Íris não estrague a conversa entre os namorados. Simone arma encontro entre Orlando e Maurinho.

Capítulo 082, terça-feira, 29 de dezembro

Camila começa a fazer os exames de rotina para saber se está tudo bem com o seu bebê. Viriato se sente incomodado quando percebe que é motivo de chacota para as amigas de Yvete. Alma é gentil com Edu e Camila e leva-lhes uma porção de pipocas. Orlando exige que Maurinho dê um susto em Capitu. Miguel convida Helena para um jantar. Maurinho avisa que Orlando não precisa se preocupar. Fred visita Capitu. Quando ele vai embora, ela suspira, apaixonada. Clara morre de ciúmes ao saber que seu marido esteve lá. Ela tenta amenizar a situação, mas ele é incisivo: precisa trabalhar.

Edu e Camila se amam no chuveiro. Clara não se aguenta de tanta tristeza. Alma divide com os amigos a sua felicidade. Danilo estranha ser avô. Ema e Paschoal, super-arrumados, saem para o casamento. Helena se preocupa ao saber da briga entre Fred e Clara. Maurinho pede dinheiro a Capitu e ameaça pedir a guarda do filho. Íris está deprimida e pede colo para Pedro, que hesita. Simone aconselha a amiga a aceitar ajuda de Orlando. Helena procura Capitu para falar de Fred.

Resumo de Laços de Família Capítulo 083, quarta-feira, 30 de dezembro

Capitu é clara: ama Fred, mas não tem direito de se envolver com ele. Helena garante total apoio se ela decidir mudar de vida. Clara tenta agradar o marido, mas ele permanece frio. Helena e Miguel conversam francamente sobre Capitu. Ele aconselha-a a nada contar para Fred no momento. Pedro olha saudoso uma foto de Helena. Miguel e Helena fazem charme um para o outro, ficam olhos nos olhos. Íris fica enciumada por causa do relacionamento carinhoso de Pedro e Camila. Danilo bebe champanhe e finge ser chá. Alma não gosta que Edu tenha decidido trabalhar em um pronto-socorro. No meio de uma enorme briga, em pleno haras, Íris profetiza que Camila não vai ter o filho. Camila passa mal e é socorrida por Pedro. Ela geme de dor e Íris fica impressionada.

Capítulo 084, quinta-feira, 31 de dezembro

Pedro cuida da jovem. Pelo telefone, Edu tenta acalmar a namorada. Cíntia fala com a ginecologista e tranquiliza Camila, que deve ficar em repouso. Pedro ameaça Íris violentamente e proíbe-a de falar com Camila. Helena se preocupa com a filha, que sempre teve uma saúde frágil; dá uma bronca em Íris e manda que ela se afaste da filha. Maurinho pressiona Capitu e ameaça contar tudo para Fred. Simone insiste que ela deve procurar Orlando. Íris e Socorro sem avisar a ninguém se mudam para o haras. Alma programa uma festa para anunciar o casamento. Pedro chega de viagem e é surpreendido com a festa de inauguração do quarto de Íris. Pedro demonstra a sua irritação.

Resumo de Laços de Família – capítulo 085, sexta-feira, 01 de janeiro de 2021

Pedro pressiona Cíntia para sair de novo com ele. Alex percebe o clima entre os dois. Enquanto Pedro dorme, Íris entra no quarto, cobre-o e dá-lhe um beijo no rosto, sem que ele desperte. Miguel sonda Paschoal para saber como está Capitu. Ema estranha o nervosismo da filha. Pedro está num mau-humor horrível e descarrega em cima dos funcionários. Briga também com Íris, proibindo-a de ouvir música sem fones. Helena liga para Miguel, mas não encontra-o. Alma, Estela e Danilo discutem nomes para o bebê. Helena vê fotos antigas de Pedro e se lembra do passado. Toma uma decisão: vai até o haras e surpreende-o com a sua chegada.