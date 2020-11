Resumo de Laços de Família de 30/11 a 4/12; veja o que acontece

Leia o resumo de Laços de Família de 30/11a 4/12 , novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama é protagonizada por Vera Fisher (Helena) e mostra o amor incondicional de uma mãe pela filha. Também são abordados temas universais, como as relações amorosas e familiares, em especial as construídas entre pais e filhos, com doses equilibradas de folhetim e realismo – e tudo isso no bairro carioca do Leblon.

Resumo de Laços de Família – Segunda-feira, 30/11

Capitu entrega dinheiro a Maurinho. Paulo reencontra o velho amigo Marco. Estela decide procurar o advogado, caso Alma minta de novo. Viriato abraça Yvete com desejo, mas ela só aceita se for natural, sem necessidade do medicamento.

Miguel acarinha Ciça, que está se sentindo sozinha, feia e rejeitada. Pedro tenta agarrar Cíntia, que dá uma joelhada nele e arranca com o carro. Laerte faz uma sensual massagem em Antônia e os dois se amam. Edu e Estela se entreolham quando Alma insiste que o advogado continua no hospital.

Alma percebe a troca de olhares e solta farpas criticando a ingratidão dos jovens. Estela confidencia a Edu que tem até medo de descobrir a verdade. Yvete se lembra perfeitamente quando começou a impotência de Viriato: num dia em que eles saíram para comemorar um aumento que ela havia ganho. Alma acorda de péssimo humor e distribui broncas para os empregados.

Resumo de Laços de Família – Terça-feira, 1/12

Marco, que agora é skatista profissional e apresentador de um programa na televisão, se encanta com Ciça. Ela se surpreende ao saber por Paty que ele é famoso e disputado pelas garotas. Camila se irrita com Íris, que provoca. Fernando fica pasmo quando Capitu devolve a joia. Doutor Silveira recebe Estela e Edu, que pressionam Dr. Silveira.

Glória convence Alma a fazer uma grande festa beneficente no haras. Danilo continua assediando Rita. Edu e Estela descobrem que o patrimônio deles é maior do que o da tia. Dr Silveira promete um inventário de tudo, mas exige que Alma esteja presente na próxima reunião. Alma fica indignada com os sobrinhos, acusa-os de ingratidão e chora.

Clara se aborrece com Fred que deixa claro que os dois não vão à festa de Francisco. Íris provoca Clara, que compartilha a sua raiva com Camila. Ema pede que a filha ajude-a numa prova de um vestido de noiva. Edu examina Alma, que tomou muitos comprimidos para dormir, e conclui que grande parte é teatro. Fred se deslumbra ao ver Capitu vestida de noiva.

Resumo de novela – Quarta-feira, 2/12

Os dois fingem estar se casando. Ao fundo, Ofélia canta Ave-Maria. Camila e Íris saem no tapa e Zilda precisa interferir. Fred e Capitu se beijam e se despedem com os olhos brilhando. Pedro reage à ideia da festa beneficente e se estranha com Danilo. Alma demonstra a sua simpatia por Íris, o que deixa o administrador mais irritado. Alex e Romeu disputam a atenção de Cíntia.

Francisco tenta convencer Clara a ir sozinha à festa. Edu fica nervoso quando Alma faz alusões a seu casamento com Camila. Orlando se enfurece ao receber a joia de volta e bebe mais do que deve. Capitu passeia com Bruninho, é abordada por Orlando. Orlando vai atrás de Capitu na livraria, xingando e derruba Paulo, que tenta defendê-la.

Resumo de novela – Quinta-feira, 3/12

Capitu e Ciça pulam em cima de Orlando. Zeca e Liza socorrem Paulo, que ficou caído. Orlando segue xingando Capitu, derruba Paulo mais uma vez, provocando um ferimento na testa do rapaz. Miguel interfere energicamente, imobilizando o agressor e expulsando-o da livraria. Capitu pede perdão a Paulo.

Miguel insiste que ela dê queixa na polícia, mas Capitu rejeita a ideia. Ciça abraça o irmão carinhosamente, que sofre ao ver a jovem indo embora aos prantos. Camila consola Capitu. Paulo e Ciça pensam nas palavras de Orlando. Ingrid e Socorro fazem planos para a viagem. Íris e Cíntia cavalgam juntas. Edu e Camila, de mãos dadas, olham o mar. Paulo está quase certo que Capitu é uma garota de programa e procura Miguel para uma conversa.

Miguel pondera que Orlando estava completamente bêbado e com raiva por Capitu ter rompido o romance. Ciça e Zeca estão também desconfiados. Íris não aceita convite de Cíntia para passar o final de semana em Angra. Paulo e Miguel falam sobre perdão e se emocionam. Paulo troca ideias com Marco sobre estar a fim de uma garota de programa.

Resumo de novela – Sexta-feira, 4/12

Capitu pede novamente desculpas a Paulo e garante que Orlando vive inventando coisas horríveis a respeito dela. Os dois trocam um beijo rápido, mas intenso. Ao saber que Camila vai para Angra, Íris decide aceitar o convite de Cíntia. Capitu recebe flores de Orlando e joga-as na lixeira. Yvete organiza um churrasco animado. Íris quer descobrir onde é a casa de Alma. Edu e Camila chegam a Angra.

Cíntia e Íris encontram-se com Romeu num ancoradouro. Edu mostra casa para Camila. Estela reclama porque Alma a proibiu de ir com o irmão para Angra. Camila não acredita quando vê uma lancha chegando com Íris a bordo. Romeu propõe que todos passeiem juntos, já que Edu está com problemas para contratar um marinheiro. Camila jura que Íris não vai estragar o seu final de semana. O grupo vai para a Ilha Grande.

Capitu tem certeza de que Paulo percebeu tudo. Simone afirma que ele será capaz de entender, mas Capitu mantém-se cética. Cíntia percebe que foi usada por Íris e reclama. Yvete insiste com Viriato que ele tem que conseguir manter relações sexuais sem o remédio. Romeu mergulha com Cíntia e Íris. Edu e Camila, na proa do barco, se beijam e se acariciam.