Resumo de Terra e Paixão: 6 acontecimentos entre 29/05 e 02/06

O resumo de Terra e Paixão desta semana mostra Aline sendo presa após ser apontada como responsável pela morte de Isabel, sua amiga jornalista, já que o corpo da mulher é encontrado em suas terras. Daniel ficará desconfiado da gravidez de Graça, já que a barriga da moça não cresce. Confira os principais acontecimentos da semana na novela.

Aline é presa | Resumo de Terra e Paixão

Aline será vítima de mais uma armação de Antônio (Tony Ramos). Em cenas que começam a ser exibidas nesta segunda-feira, 29, o delegado Marino (Leandro Lima) vai insinuar que a protagonista é a culpada pela morte de Isabel. A mocinha também será acusada por Breno, irmã da vítima, de ser a autora do assassinato.

Ruan (Tairone Vale) será instruído por Antônio a dizer para Marino que viu Aline ameaçando Isabel. Após o depoimento, o delegado dará voz de prisão para a mocinha, que vai parar atrás das grades. A protagonista, porém, contará com a ajuda de Caio (Cauã Reymond) e Daniel.

Aline ficará presa até o capítulo de sexta, 2, quando o juiz assinar o habeas corpus e a ordem de soltura da viúva. Ela receberá um abraço de Caio, e Antônio reprovará a cena ao ver o filho mais velho com sua rival.

Daniel desconfia de Graça, que descobre paixão do noivo por Aline

No resumo da novela Terra e Paixão de terça-feira, 30, Graça continuará dizendo para Irene (Glória Pires) que tem certeza que Daniel gosta de outra.

A suspeita da patricinha se confirmará quando ela souber da prisão de Aline. Graça ficará desconfiada da reação do noivo ao saber da notícia e confirma com Irene que o advogado é apaixonado pela viúva.

No entanto, Daniel também começará a desconfiar da noiva. Na quarta-feira, 31, o rapaz estranha que a barriga de Graça não esteja crescendo. Angelina (Inez Viana) dirá que talvez Graça não esteja grávida.

A semana termina com Graça indo tirar satisfações com Aline. A loira dirá que o relacionamento dela com Daniel pode prejudicar a vida do noivo, e a viúva decidirá se afastar do rapaz.

Cândida morre | Resumo de Terra e Paixão

Cândida (Susana Vieira) diz adeus à novela entre os capítulos de terça e quarta-feira. Com a saúde cada vez mais debilitada, a dona do bar ficará acamada e decidirá chamar Antônio (Tony Ramos) para revelar que Caio (Cauã Reymond) e Jonatas (Paulo Lessa) são irmãos por parte de mãe, já que o primo do falecido marido de Aline (Barbara Reis) também é filho de Agatha (Bianca Bin).

No entanto, Cândida morre em Terra e Paixão sem ar antes de revelar o segredo. Ainda haverá uma maneira de Caio descobrir a verdade sobre sua família, já que a comerciante deixará uma caixa para ele com documentos e fotos que provam os mistérios envolvendo a família La Selva.

Tadeu investiga Anely

Decidido a descobrir quem é a mulher com quem conversa pela internet, Tadeu (Claudio Gabriel), que já desconfia que se trata de Anely (Tatá Werneck), irá até a pousada de Lucinda (Débora Falabella) para uma visita técnica após ser aconselhado por Enzo (Rafael Gualandi).

No resumo de Terra e Paixão de quinta-feira, 1º, o marido de Gladys (Leona Cavalli) pedirá para que o especialista em T.I descubra um meio de ter acesso ao laptop de Anely. Ele também ameaçará demitir Luigi (Rainer Cadete), após dar um emprego para o italiano, se ele não lhe ajudar a pegar o computador da irmã de Lucinda.

Berenice se apropria dos negócios de Cândida | Resumo de Terra e Paixão

No resumo de Terra e Paixão de sexta-feira, 2, Berenice (Thati Lopes) chega à trama. A personagem é uma sobrinha distante que Cândida, que se apropria do bar deixado pela veterana.

Quem não vai gostar nada dessa história é Luana (Valéria Barcellos), que acreditava que herdaria o bar da falecida. No entanto, Cândida não teve tempo de deixar o testamento pronto.

Luigi ajuda Anely, e Petra desaparece

Luigi começará a trabalhar na cooperativa após conseguir um emprego de Tadeu. O italiano, no entanto, ficará a cargo de conseguir o laptob de Anely a mando de Tadeu.

O rapaz irá ajudar a moça a não ser descoberta. O italiano ugere que Anely retire de seu laptop tudo o que possa comprometê-la.

Já no capítulo de sábado, 3, Petra (Debora Ozório) irá sumir. Aline avisará Daniel sobre o sumiço repentino da jovem agrônoma.